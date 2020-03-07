Евросоюз отреагировал на новый смертный приговор в Беларуси 7.03.2020, 15:09

Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий выступил с заявлением.

6 марта Минск областной суд вынес 29-летнему Виктору Скрундику смертный приговор.

На очередной приговор к расстрелу в Беларуси отреагировал Евросоюз, сообщает euroradio.fm. Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано заявил, что "Европейский союз подтверждает свое решительное неприятие применения смертной казни при любых обстоятельствах.

Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является наиболее жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Ошибки правосудия, неизбежные в любой судебной системе, становятся необратимыми.

Во всем мире существует тенденция к отмене смертной казни: в 160 странах не было ни одной казни за последние 10 лет и более. Если бы Беларусь заменила оставшиеся смертные приговоры и ввела мораторий на смертную казнь, это было бы весьма позитивным первым шагом к ее отмене".

Суд признал виновным Виктора Скрундика в убийстве пенсионеров и в покушении на убийство. Другие фигуранты дела получили большие сроки заключения: 25-летний Виталий Мятеж — 22 года колонии усиленного режима, 33-летний Валентин Бушнин — 18 лет.

Участники "слуцкой банды" в начале прошлого года убили двух пенсионеров в возрасте 79 и 94 лет, пытались убить 85-летнюю женщину. Они душили людей, а потом сжигали их.

Предыдущий смертный приговор был вынесен в нашей стране в январе. Братьев Илью и Станислава Костевых признали виновными в убийстве своей бывшей учительницы и поджоге ее дома.

Беларусь — единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь.