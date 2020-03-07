Загадочный «Гомельский автобусный завод» пошел на банкротство 2 7.03.2020, 17:16

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Иллюстрационное фото

ООО «Гомельский автобусный завод» было зарегистрировано в декабре 2017 года.

На начало года в Гомельской области было выявлено 49 предприятий и ИП, которые задолжали по платежам в бюджет Фонда социальной защиты населения (ФСЗН). Самым злостным и крупным неплательщиком оказалось ООО «Гомельский автобусный завод». Его долг фонду составил 47 865 рублей и накапливался на протяжении последних лет.

Как стало известно «Сильным Новостям», Экономический суд Гомельской области вынес определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) этого предприятия. Инициатором подачи заявления выступило Гомельское областное управление ФСЗН, сообщившее суду о большом долге ООО, которое в настоящее время финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет.

Также суду были представлены сведения об отсутствии у предприятия имущества, достаточного для погашения задолженности, и его неплатежеспособности, имеющей устойчивый характер. В свою очередь директор «Гомельского автобусного завода» возражал против возбуждения дела о банкротстве по причине того, что «в настоящее время ведутся переговоры о возможности подписания договора займа».

В отношении ООО «Гомельский автобусный завод» судом установлен защитный период на срок до 7 апреля для проверки наличия оснований для открытия конкурсного производства и назначен временный управляющий.

Сведений, чем занималось это предприятие, в открытом доступе оказалось немного. Известно, что ООО «Гомельский автобусный завод» было зарегистрировано в декабре 2017 года. В марте 2018 года общество зарегистрировали в качестве резидента СЭЗ «Гомель-Ратон» с целью реализации инвестиционного проекта по организации производства маломестных автобусов на газомоторном топливе. Но, как говорится, что-то пошло не так.

Примечательно, что похожий проект по выпуску автобусов с двигателем, работающим на метане, лет семь назад пыталось реализовать ОАО «Гомельский авторемонтный завод». Были даже выпущены пилотные образцы, а руководство заявляло о наличии оптовых заказчиков в Беларуси и России. Однако в 2015 году экономический суд признал завод банкротом.

Напомним, если у предприятия имеется задолженность перед ФСЗН, то, в первую очередь, пострадают работники. Все дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Проще говоря, есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии.