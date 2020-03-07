Ученые: Молодая Земля была полностью покрыта океаном 3 7.03.2020, 18:05

1,021

Слой океанических вод покрывал поверхность планеты 3,2 миллиарда лет назад.

Американские ученые заявили о том, что молодая Земля выглядела не так, как сейчас. Еще 3,2 миллиарда лет назад всю поверхность нашей планеты покрывал слой океанических вод, сообщает "Популярная механика".

Выводы исследователей основаны на данных геологической разведки. То, что планета была полностью покрыта водой, очень важно, поскольку позволяет решить давний научный спор о том, какая вода – пресная или соленая – стала колыбелью жизни. Если Земля была полностью покрыта водой, то места для пресной воды на ней просто не было.

Ученые изучили древние отложения почвы и солей на океаническом дне у побережья Западной Австралии, а также систему гидротермальных жерл. В результате им удалось восстановить температурный и химический профиль региона, каким он был 3,2 миллиарда лет назад. Оказалось, что уже в те времена океаническая вода была насыщенная изотопами кислорода даже в большей степени, чем сегодня — хоть разница незначительна и составляет всего 4%.

Кислород-18 – это индикатор, который позволяет определить соотношение воды и суши в прошлом. Он концентрируется на суше, которая долгое время находилась над уровнем воды. Исследователи пришли к выводу о том, что вся Земля была покрыта океаном либо же из него кое-где выглядывали островки суши, которые были крошечными континентами. В дальнейшем ученые хотят выяснить, когда именно тектоническая активность привела к тому, что над водой начали возвышаться все большие участки суши, образуя гораздо более крупные образования.