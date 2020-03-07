Милиция штурмом брала дом буйного гомельчанина

Милиция штурмом брала дом буйного гомельчанина5
- 7.03.2020, 20:02
- 1,956
Жителям улицы Сельской пришлось провести бессонную ночь.
Как сообщила читательница «Сильных новостей», жителям улицы Сельской пришлось провести бессонную ночь из-за буйного соседа.
По словам женщины, сосед страдает от психического заболевания и в период обострения ломает заборы, бросает камни в окна, бегает с топором и режет колеса авто.
Четыре года назад его дом уже штурмовала милиция, прошлой ночью ситуация повторилась.
Как утверждает читательница «Сильных новостей», на принудительном лечении обычно мужчина проводит около месяца.