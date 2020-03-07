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Милиция штурмом брала дом буйного гомельчанина

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  • 7.03.2020, 20:02
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Милиция штурмом брала дом буйного гомельчанина

Жителям улицы Сельской пришлось провести бессонную ночь.

Как сообщила читательница «Сильных новостей», жителям улицы Сельской пришлось провести бессонную ночь из-за буйного соседа.

По словам женщины, сосед страдает от психического заболевания и в период обострения ломает заборы, бросает камни в окна, бегает с топором и режет колеса авто.

Четыре года назад его дом уже штурмовала милиция, прошлой ночью ситуация повторилась.

Как утверждает читательница «Сильных новостей», на принудительном лечении обычно мужчина проводит около месяца.


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