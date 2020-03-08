Рой дронов над Донбассом 6 8.03.2020, 15:19

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Фото: АрміяInform

В Украине испытали барражирующий боеприпас «Тихий гром».

4 марта состоялся очередной этап испытаний барражирующего боеприпаса "Тихий гром", во время которого отработали второй запуск с помощью мультикоптера. В ходе этого этапа испытаний состоялся подъем в воздух, отделение на определенной высоте боеприпаса от мультикоптера, начало полета по заданному маршруту, автосопровождение цели, имитация пикирования на цель, возвращение на стартовую площадку и посадка с помощью парашюта, пишет сайт dsnews.ua.

Как сообщает сайт "Депо", "Гром" (экспортное название Silent Thunder) - это новый украинский ударный беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для поражения цели методом самоуничтожения. Он также может быть классифицирован как "самолет-снаряд", "барражирующий боеприпас" (loitering munition), или "дрон-камикадзе". Разработкой "Грома" занимается НПП "Атлон Авиа", которое разработало и с 2014 г. поставляет для Вооруженных сил Украины разведывательный беспилотник "Фурия".

Тактико-техническое задание на создание барражирующего боеприпаса появилось в связи с необходимостью иметь на вооружении ВСУ средство доразведки и поражения целей на большой глубине в закрытых позициях с минимальным ущербом для мирного населения и окружающих объектов гражданской инфраструктуры.

Боеприпас находится в двух главных фазах полета: горизонтальный полет при приближении к району цели и пикирование после наведения на цель. Поражение цели происходит почти вертикально сверху. Для повышения управляемости в фазе пикирования аппарат выполнен по схеме биплана с двумя наборами X-образных плоскостей, которые установлены на фюзеляже.

Комплекс разрабатывается с минимальной привязкой к системам навигации GPS/GLONASS, которые могут глушиться в зоне боевых действий средствами радиоэлектронной борьбы. Он укладывается в три тактических рюкзака весом до 15 кг, что дает возможность расчету перемещаться на необходимые позиции. При этом время развертывания комплекса составляет не более 15-20 минут.

Полет "Грома" происходит в беззвучном режиме, что затрудняет выявление его со стороны врага. Он имеет уникальный способ запуска с помощью вспомогательного мультикоптера, который после поднятия барражирующего боеприпаса на высоту и отсоединения продолжает полет и выполняет роль ретранслятора сигнала.