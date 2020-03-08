Медики назвали способы быстро заснуть после пробуждения ночью 10 8.03.2020, 17:57

6,912

Вернуть сон помогут три простых правила.

Медики назвали несколько эффективных способов, помогающих быстро заснуть после неожиданного пробуждения ночью. Вернуть сон помогут три простых правила, пишет orthodox.od.ua.

Современные люди часто страдают от больших нагрузок на работе, стрессов и тревожных состояний. Восстановить силы в таких случаях помогает полноценный ночной отдых, но многие не могут заснуть снова после пробуждения.

Американский сомнолог Дженнифер Л. Мартин из Калифорнийского университета не рекомендует после пробуждения смотреть на часы, поскольку в таких случаях мозг сразу включается в работу и человек начинает считать, сколько ему осталось отдыхать, когда вставать, что делать потом.

Индивидуумы возвращают себя в стрессовую ситуацию, во время которой невозможно заснуть. Также эксперт советует избегать яркого света. Если необходимо сходить в туалет, не нужно включать лампу в комнате, поскольку выделение мелатонина блокируется яркими лучами. Во время ночного пробуждения сомнологи разрешают пользоваться только ночником.

Помимо этого специалисты не советуют ворочаться без необходимости, включать смартфон или компьютер. После пробуждения нужно довести мозг до расслабленного состояния. Лучше полежать просто в темноте но, в крайнем случае, можно полистать книгу или журнал. Это поможет вернуть желание заснуть.