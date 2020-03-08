Борцы с заводом АКБ: Брестчане вообще не были уведомлены о планируемом строительстве 8.03.2020, 20:21

Фото: b-g.by

Как сегодня протестовали в Бресте против скандального завода.

В Международный женский день на площади Ленина в Бресте прошло традиционное воскресное кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода «АйПауэр». Выразить свое недовольство пришли более 100 человек. Мужчины поздравили женщин-активисток с 8 Марта и подарили им тюльпаны, пишет «Брестская газета».

Одной из тем обсуждения стало предстоящее рассмотрение апелляционной жалобы «АйПауэра», которое назначено на 17 марта и состоится в апелляционной коллегии экономического суда Брестской области, рассказал брестский правозащитник Роман Кисляк.

Как уже сообщалось, 5 февраля экономический суд Брестской области удовлетворил иск Брестского облисполкома и постановил взыскать с аккумуляторного завода «АйПауэр» более 5,7 млн рублей в иннофонд. Кроме того, по решению суда «АйПауэр» должен уплатить более 57 тысяч рублей госпошлины. В удовлетворении встречного иска компании было отказано.

Фото: b-g.by

Во время кормления голубей активисты также собирали подписи под жалобой «на дискриминацию женщин репродуктивного возраста в связи со строительством аккумуляторного завода «АйПауэр» под Брестом», которую направят в Брестский облисполком.

«Жители Брестского района не были уведомлены о планируемом строительстве и поэтому не смогли принять участие в общественных обсуждениях отчета о воздействии на окружающую среду данного предприятия. В конце 2016 – начале 2017 годов данные «общественные обсуждения» прошли формально без реального участия тех из нас, кто проживает в Брестском районе. Жительницы города Бреста вообще не были уведомлены о планируемом строительстве и поэтому не смогли принять участие в так называемых «общественных обсуждениях» отчета о воздействии на окружающую среду данного предприятия», – говорится в тексте жалобы.

Фото: b-g.by

При этом заявители ссылаются на то, что каждый гражданин должен иметь «без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений» право и возможность принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через посредство свободно выбранных представителей.

Фото: b-g.by

Строительство аккумуляторного завода «АйПауэр» на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019-м сроки тоже не раз продлевались. В эксплуатацию завод до сих пор не введен – в июне 2019 года по решению председателя Брестского облисполкома реализация проекта была приостановлена до устранения имеющихся нарушений.

Фото: b-g.by

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.

Начиная с 4 марта 2018 года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.