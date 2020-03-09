Астронавты NASA успешно вырастили съедобные растения в космосе 9.03.2020, 15:12

Фото: NASA

Прорыв может позволить изготавливать свежие продукты для длительных миссий.

Работа астронавта предлагает много уникальных привлекательных черт. Но еда – не одна из них. Для космических путешественников самыми большими деликатесами годами были лиофилизованное мороженое, жидкие соль и перец и обезвоженные креветки. Однако, меню теперь может расшириться, пишет unian.net.

Поскольку первый полностью выращенный в космосе салат оказался абсолютно безопасным питательным и вкусным, как и тот, который растет на Земле, - пишет The Guardian. Джиоя Масса из Космического центра имени Кеннеди руководила проектом по выращиванию салата в условиях космоса. Она считает, что прорыв может быть критически важным для астронавтов во время длительных миссий, вроде Artemis III, в рамках которого до 2024 года группа людей должна высадиться на поверхности Луны в районе южного полюса. А первая пилотируемая миссия NASA на Марс может отправиться в конце 2020-х годов.

«Если хранить упакованную еду довольно долго, ее качество, вкусовые качества и питательность ухудшаются. Витамины деградируют. Мы не можем сейчас гарантировать, что астронавты получат нужное количество пищи», - сказала она.

«Кроме того может быть также психологическая польза от выращивания растений и ухода за за ними», - добавила ученый.

Пища для астронавтов улучшилась за последние годы. Все, что отправляется на МКС, должно достичь отметки 6 и выше по шкале предпочтений от 1 до 9, где 1 – это «худшее, что когда-либо приходилось пробовать». Но даже несмотря на это, астронавтам надоедают одни и те же блюда из вакуумных упаковок.

«Много астронавтов теряют вес», - сказала Масса.

Салат выращивали в системе под названием Veggie, которая состоит из грунтовой подушки, LED-освещения и системы полива. Последнюю астронавты должны заправлять через специальную трубку. Урожаи салата выращивают в течение 33-56 дней, прежде чем сорвать и съесть или заморозить и отправить на Землю для химического и биологического анализа. Астронавты протирали листья салата дезинфицированными салфетками, прежде чем есть.

«Мы не хотим, чтобы кто-то заболел. Поэтому мы делали все это», - сказала Масса.

Выращенный в космосе салат был похож по структуре на тот, который растет на Земле. А некоторые растения даже оказались богаче на калий, натрий, фосфор и цинк. У них также был высокий уровень бактерий. Вероятно это произошло потому, что космические растения развивались в более теплой, влажной и закрытой системе. Однако, ученые не обнаружили никаких вредных бактерий, вроде кишечной палочки или сальмонеллы.

Теперь NASA собирается расширить ряд съедобных видов растений, которые будут выращивать на МКС. В частности, в организации планируют заняться космическим производством бок-чой, латука и красной капусты, а также помидоров и перцев. Начало эксперимента запланировано уже на этот год.