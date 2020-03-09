Ученые назвали книги, чтение которых улучшает работу мозга 10 9.03.2020, 20:14

2,290

иллюстрационное Фото: shutterstock.com

Ученые из Университета в Ливерпуле провели интересное исследование.

Ученые из Университета в Ливерпуле провели исследование, чтобы определить книги, положительно влияют на мозговую активность.

Они установили, что работу мозга улучшает чтение не мотивационных и психологических книг, а классики, передает ukrhealth.net.

Руководитель группы исследователей Филип Дэвис утверждает, что именно классическая литература «высвобождает эмоции и воображение». К книгам, которые положительно влияют на работу мозга отнесли произведения Льва Толстого, Чарльза Диккенса, Джейн Остин и других классиков.

Другие книги не дают подобного эффекта, поскольку при их чтении задействуются только базовые навыки мозга.

«Вы просто ищете информацию и делаете это быстро, это очень просто и происходит почти автоматически, а чтение художественной литературы предполагает более сложные процессы, и мозг начинает работать. Человек вовлекается в происходящее, задействуются ее эмоции», — пояснил Дэвис.