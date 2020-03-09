Самострел или афера? Игорь Эйдман

9.03.2020, 23:32

2,122

Игорь Эйдман

Выстрел РФ в собственную нефтяную ногу не имеет никакого отношения к сланцевой нефти.

Конечно, выстрел России в собственную нефтяную ногу не имеет никакого отношения к сланцевой нефти. Все рассуждения о том, что это способ разорить американских нефтяников - гнилая отмазка, попытка сделать хорошую патриотическую мину при плохой шулерской игре. Есть только два варианта возможных причин этого, казалось бы, безумного хода Путина-Сечина.

1) Кремлевские гопники как всегда пытались блефовать и брать партнера на испуг. Мол, ничего нам саудиты не сделают. Будем добывать, сколько хотим, а они будут вынуждены все равно сокращать объем добычи, чтобы рынок окончательно не рухнул.

Возможно, при этом кремлевцы по обыкновению играли на внутренней нестабильности в Саудовской Аравии, где недавно была сорвана попытка госпереворота с участием членов королевской семьи. Мол, не пойдете нам на уступки, и не такое устроим.

Но в этот раз наглая путинская морда нарвались на пудовый саудовский кулак, кремлевцы получили жесткий отпор. Взбешенные саудиты пошли на беспрецедентные шаги, чтобы наказать российских шантажистов.

2) За этой аферой стоят корыстные интересы путинско-сеченского бизнесклана. Традиционная тактика чекистских рейдеров: банкротить имеющий дорогостоящие активы чужой бизнес, чтобы купить его по дешевке, а потом перепродать (кстати, руководство Лукойла, судя по заявлению Леонида Федуна, уже близко к панике). Действия Сечина и Ко привели к масштабному падению цен на российском фондовом рынке. Дальше акции будут скуплены доверенными людьми Кремля, а потом с саудитами договорятся на их условиях и цена на активы опять поползет вверх. Те, кто вложился в них на пике падения, получат баснословные барыши. Знающие люди говорят, что путинская банда не в первый раз устраивает российскому рынку такие запрограммированные встряски для собственного обогащения.

Я думаю, что "вариант 1)" реальнее, чем "вариант 2)".

Игорь Эйдман, Facebook