На американском авианосце «Теодор Рузвельт» растет число инфицированных 1 1.04.2020, 10:48

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Фото: AFP

Десятки военнослужащих, протестированных на коронавирус, показали положительные результаты.

Капитан авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт" написал в Пентагон письмо с просьбой о срочной помощи - для спасения экипажа - в общей сложности более 4000 человек - от вспышки коронавируса, сообщает "Радио Свобода".

Десятки военнослужащих, протестированных на коронавирус, показали положительные результаты. Корабль в настоящее время находится на стоянке на острове Гуам (владение США в Тихом океане).

"Мы не на войне. Моряки не должны погибать", написал капитан Бретт Крозье в рапорте, направленном в Пентагон. Капитан считает необходимым поместить в карантин почти весь экипаж.

Капитан Крозье подчеркивает, что при большом количестве моряков, живущих в небольших каютах, изоляция заболевших - невозможна.

Вспышка коронавируса продолжается и распространение инфекции ускоряется, предупредил капитан в своем рапорте, датированном 30 марта. Он настаивает: "Нужны решительные действия".

Эвакуация большинства моряков, несущих службу на атомном авианосце и их изоляция на несколько недель может быть оценена как чрезвычайная мера. Но это - необходимый риск.

Как пишет Би-би-си, нет точных сведений о численности инфицированных военнослужащих на авианосце. Издание The San Francisco Chronicle, первое сообщившее о рапорте капитана, написало, что не менее 100 моряков подверглись заражению коронавирусом.

Представитель ВМС США, отвечая на вопрос агентства Reuters, заявил, что принимаются срочные меры для обеспечения здоровья и безопасности экипажа авианосца "Теодор Рузвельт".