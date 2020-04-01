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Сколько Россия теряет из-за краха сделки ОПЕК+, которую сама же и развалила

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  • 1.04.2020, 11:05
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Сколько Россия теряет из-за краха сделки ОПЕК+, которую сама же и развалила
Фото: reuters

Масштаб падения цен на нефть оказался для Москвы сюрпризом.

1 апреля прекратила действовать сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Продление сделки ОПЕК сорвалось из-за того, что Россия отказалась сокращать добычу. В результате цены на нефть предсказуемо рухнули. Но все же масштаб падения, похоже, оказался для Москвы сюрпризом, пишет gazetaby.com.

В середине месяца, когда нефть стоила около $25 за баррель, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше». На этой неделе сорт российской нефти Urals подешевел до $13 за баррель

Объявление о развале сделки ОПЕК+ спровоцировало ситуацию lose-lose, когда все стороны проиграли, сказал РБК аналитик консалтинговой компании IHS Markit Максим Нечаев. По его словам, вряд ли Россия сильно нарастит добычу после прекращения действия сделки.

В апреле цена, возможно, упадет до $10 за баррель. А на уровне менее $20 за баррель она имеет шансы продержаться до конца 2020 года, пессимистичен эксперт.

В то же время курс российского рубля остается достаточно высоким, и рублевая цена «бочки» составляет меньше 1500 RUR, что делает экономически неэффективными инвестиции как в бурение на некоторых действующих проектах, так и в ряд новых проектов, говорит Нечаев.

По прогнозу IHS Markit, низкие цены уберут с рынка 10 млн барр. нефти в сутки в первом полугодии, в том числе за счет США (добыча сланцевой нефти к концу 2020 года должна сократиться на 3 млн баррелей в сутки), Канаде, Венесуэле, Иране и Ираке. Но это не сравнится с падением спроса: только в апреле он сократится на 20 млн баррелей в сутки.

Стоимость Urals ниже $15 критична для российского бюджета: нефтегазовые доходы резко сократятся, cчитает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты обнуляются, налоговые поступления резко снизятся.

При ценах Urals на уровне $13 потери составят $3,7–3,8 млрд в месяц. Причем в этих оценках не учитываются выпадающие доходы бюджета от снижения цен на газ, а также сокращение ненефтегазовых доходов из-за спада экономики и антикризисных фискальных мер правительства.

Однако главный лоббист развала сделки ОПЕК+, глава «Роснефти» Игорь Сечин продолжает делать хорошую мину при плохой игре. Он озвучил прогноз, согласно которому к концу 2020 года цена нефть выйдет на уровень $60 за баррель.


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