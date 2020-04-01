Во время пандемии в Беларуси будут умирать не от коронавируса 7 Анатолий Шумченко

1.04.2020, 12:13

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Анатолий Шумченко

Фото: Facebook

Мы узнали о смерти от COVID-19 лишь потому, что умер известный человек.

Мы в семье сразу пришли к мнению, что у нас умирать во время пандемии коронавируса будут не от этого.

И напишут в карточках в большинстве своём соответственно: пневмония, сердце, давление и другие болезни. Только не COVID-19.

Для людей, которые не понимают в силу своей ограниченности объясню на пальцах: это как человек разбился на авто, но причину не ставят «смерть в результате ДТП», а просто умер из-за остановки сердца, в результате травмы. Вот и статистика ДТП пойдёт на спад сразу. Зови каких хочешь экспертов, документы уже оформлены и написаны в отчётах.

Этого нельзя допускать!

Полная аналогия с историей свиного гриппа, когда повсеместно ставили ОРВИ.

Страны мира борются с вирусом открыто и стоя, глядя этой нечисти в глаза. Там нет подмены и в этом их сила. Но у нас свой путь и линия поведения, отличная от всех?!

Никогда ложь не была сильнее правды и справедливости. Не будет так и сейчас.

Беларусь и узнала о смерти от COVID-19 только лишь потому, что умер известный в кругах человек, а его близкие совершили гражданский поступок и предали гласности все это, чтобы спасти чью-то жизнь в будущем, показав сущность происходящего.

Так что же сейчас считать фейком, прописанных в карточках больных руками врачей: диагнозы пневмонии или COVID-19...

Где грань порядочности и лживости, и как ее разделить и отличить, если уже и врачи стали подписывать бумаги о неразглашении и ставить возможно нужные для статистики диагнозы?!

Мир доказал, что успех борьбы с COVID-19 зависит от быстроты принятых правильных мер и полной гласности в этом вопросе, чтобы не снижался уровень порога инстинкта самосохранения, в целях увеличения на период пандемии ответственности и мер профилактики и осторожности.

Иными словами, реальная картина, вместе с разумными действиями властей, введением ответственности - повысят на порядок ответственное поведение людей и это даст возможность иметь управляемый процесс борьбы за сохранение здоровья нации и избежать хаоса и паники.

Хочу обратиться к врачам: если вам нужна помощь - пишите в своих сетях, мы делаем общее дело и поможем.

И говорите, как есть, сильный народ принимает вызов и справляется с ним, а не бегает от него.

Мы все в одной лодке и нам нужно сейчас выжить, поэтому цена лжи сейчас высока, как никогда, ибо от этого зависит напрямую наша жизнь и жизнь наших родных и близких!

А властям не нужно искать врагов, посмотрите вокруг и вы увидите тысячи людей, готовых оказать вам поддержку, только надо быть искренним и честными. Мы один народ.

Берегите себя и здоровья всем!

Дай Вам Бог!

Анатолий Шумченко, «Фейсбук»