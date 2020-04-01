Диетологи рассказали, как не набрать вес во время карантина 3 1.04.2020, 15:18

Не забывайте про физические нагрузки.

Диетологи считают, что во время вынужденной самоизоляции, которая вводится в большинстве регионов России в связи с распространением нового коронавируса, жителям страны нужно сбалансировать рацион и стараться больше двигаться. При этом, как рассказали ТАСС специалисты, не нужно серьезно ограничивать себя в еде.

Находясь все время дома, человек тратит меньше энергии, значит, есть нужно тоже меньше. При этом рацион все равно должен включать все необходимые питательные вещества - белки, жиры, углеводы, считают специалисты. "Про жиры не говорим, у нас их достаточно, пища жирная. Белки - это мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца. Углеводы - это овощи и фрукты. То есть у нас должно быть мясное блюдо обязательно с овощным гарниром", - говорят врачи.

По словам врачей, овощного гарнира должно быть больше, так как он занимает значительный объем в желудке, и чувство насыщения приходит быстрее. Таким образом человек меньше съедает, а по калорийности овощи значительно ниже, чем макаронные изделия или крупы.

Врачи добавили, что дома аппетит растет от того, что нечего делать, но избежать набора веса можно, если питаться дробно и часто - как минимум не реже, чем трижды в день. "Перекусы должны быть обязательные. Чем чаще человек принимаете пищу, тем меньше энергии усваивается из каждого последующего приема", - добавили диетологи.

Как подчеркнули врачи, в качестве промежуточных приемов пищи отлично подходят продукты, в которых мало углеводов, в том числе молочные продукты, творог, сырники, несладкие йогурты. "Перекусывать надо такими продуктами, в которых мало углеводов, чтобы не повышался уровень инсулина в крови. Потому что инсулин способствует синтезу жира, тормозит его распад. Если это будут овощи и фрукты, кроме пользы, ничего не будет, потому что это клетчатка, которая крайне необходима, а у нас ее дефицит", - отмечают специалисты.

Диетологи также считают, что снижение калорийности рациона и достаточное количество белков позволит поддержать организм в нынешней ситуации. "Для того, чтобы поддержать организм, нужны белки, нужен витаминно-минеральный комплекс обязательно ежедневно. Ну и, конечно, в рацион больше овощей и фруктов в сыром виде, чтобы кишечник работал хорошо и стабильно", - считают врачи.

От чего отказаться и как пить

При этом, по словам диетологов, один из самых популярных фруктов для перекусов - банан - не очень хорошо подходит для этой цели. "В бананах достаточно много углеводов, которые быстро усваиваются. Бананами перекусывать не надо. Надо ограничить те фрукты и овощи, в которых много усваиваемых углеводов. Это виноград, сладкие персики, сладкие дыни, инжир", - рассказала специалист.

Она также сравнила авокадо по калорийности с салом и рекомендовала осторожнее к нему относиться. "Количество жира в авокадо - от 17% до 40%. Это как кусок сала вообще съесть. Да, авокадо невредный, но нужно понимать, что вы добавляете жир", - предостерегают диетологи.

"Меньше сладкого, меньше жирного, можно такой простой завтрак из каши (овсяной, геркулесовой), не очень жирное молоко. Хлеба не надо бояться, если на него не мазать очень большой кусок жира. Хлеб - это основа нашего рациона, как и каши", - считают диетологи.

Людям с лишним весом также не стоит пить слишком много воды, отмечают специалисты. В идеале пить нужно ровно столько, сколько хочется, ведь организм получает жидкость и из пищи тоже. "Ожирение - это не лишний вес, а лишний жир. Надо мышцы сохранять, а жир убирать. Организм пытается поддерживать постоянство внутренней среды, нам, например, жарко - мы потеем, холодно - трясемся. Если жидкость немного ограничивать, организм сам выработает жидкость, которая ему необходима - жир распадается, и образуется вода", - пояснили врачи.

Активность

Чтобы оставаться здоровыми и не набрать вес за время самоизоляции, не стоит забывать и о физической активности, напоминают диетологи. "Очень важно преодолеть ограничения подвижности. Нужно каким-то образом двигаться. Зарядка, ходить по комнатам. И плюс к этому должен соблюдаться какой-то разумный режим еды, учитывая, что большой физической активности нет", - говорят диетологи.