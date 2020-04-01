закрыть
1 апреля 2020, среда, 17:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Ужесточение карантина в Украине: людей обязуют носить маски

5
  • 1.04.2020, 16:52
  • 1,627
Ужесточение карантина в Украине: людей обязуют носить маски

Также будет запрещено посещать парки.

Для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство Украины планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина - до 24 апреля 2020 года.

Об этом информирует censor.net со ссылкой на Правительственный портал.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее", - сказал на заседании Кабмина министр здравоохранения Максим Степанов.

Учитывая ежедневный рост количества больных COVID-19 в Украине более чем на 10%, и учитывая решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и опыт международной практики, правительство считает необходимым ввести более жесткие требования по карантину .

В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 г. на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:

- пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещение спортивных и детских площадок;

- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Соответствующие изменения с однодневным доработкой предложены к постановлению №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" на заседании Кабинета Министров. Постановление будет изложено в новой редакции.


популярное за неделю

Мнение

Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом Алесь Круткин
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу! Андрей Войнич
Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары Марат Гаравы