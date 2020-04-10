Древняя нить помогла узнать подробности о жизни неандертальцев 10.04.2020, 8:56

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Они были намного ближе по развитию к предкам современного человека, чем считалось ранее.

Согласно новому исследованию, неандертальцы делали из волокон коры нити, которые можно было использовать для изготовления одежды, сетей и других предметов.

А тот факт, что нить была сплетена из нескольких волокон, говорит о том, что у неандертальцев было базовое понимание чисел, отмечают американские ученые, пишет nv.ua.

Фрагмент нити, сделанной из трех волокон коры, был найден прикрепленным к каменному инструменту во время раскопок во Франции. По словам палеоантрополога Брюса Харди из колледжа Кеньон в Гамбиере, штат Огайо, и его коллег, этот инструмент был найден в отложениях, которые датируются периодом 52 000−41 000 лет назад.

Исследователи ранее раскопали каменные орудия, прикрепленные к отдельным витым волокнам в регионе Абри-дю-Марас. Эти отдельные волокна когда-то тоже могли быть частью шнуров. Но, именно кусок настоящей плетеной нити — это новое открытие, которое представляет собой самое старое прямое свидетельство создания нити.

Ранее самые ранние из известных шнуров были сделаны людьми в Западной Азии, которые скручивали волокна дикого льна в шпагат около 32 000 лет назад.

Исследователи предполагают, что древняя нить могла быть частью веревки, которая привязывала каменный инструмент к рукоятке, или могла происходить из сумки, в которой когда-то находился инструмент.

Древняя нить из Абри-дю-Марас дополняет недавние свидетельства того, что неандертальцы вели себя так же, как и Homo sapiens каменного века.

Микроскопические и молекулярные исследования нити из Абри-дю-Марас показывают, что ее волокна происходят из внутренней коры дерева, такого как сосна. Исследователи говорят, что неандертальцы должны были знать о сезонных моделях роста деревьев. Лучшее время для сбора внутренних волокон коры — с начала весны до начала лета, когда волокна увеличиваются в размерах и толщине из-за роста деревьев.

И команда предполагает, что базовое понимание чисел также было бы необходимо для подсчета заранее определенного количества волокон, используемых для изготовления нитей, а также для следования числовым схемам в нитях или шнурах, необходимых для конструирования таких объектов, как сумки и сети.

Это означает, что уровень развития родственников человека был гораздо выше, чем считалось ранее: фрагмент нити, найденный Харди, был изготовлен задолго до появления Homo sapiens.

Кроме того, новые исследования показывают, что неандертальцы, жившие в Португалии в течение последнего ледникового периода, так же увлекались рыбной ловлей, как и предки современных людей.

Ученые полагают, что моллюски, ракообразные, рыба, птицы и морские млекопитающие, такие как дельфины, составляли половину рациона этой группы неандертальцев. Это делает их находчивыми охотниками-собирателями с поведением, более близким к современному Homo sapiens, чем кто-либо мог себе представить.

Важным фактом является то, что жирные кислоты, содержащиеся в диете из морепродуктов, такие как Омега-3, могут стимулировать развитие мозга. Исследователи утверждают, что такого рода пищевые привычки способствовали «появлению когнитивной и поведенческой современности» у древних людей.

По словам исследователей, расстояние между поселением и побережьем (около двух километров) позволяет предположить, что неандертальцы использовали корзины или нечто вроде сумок для рыбалки. В совокупности с обнаружением нитей это указывает на то, что поведение неандертальцев и кроманьонцев в этом регионе не сильно отличалось.