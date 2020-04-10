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Аккумуляторный завод в Бресте прошел экологическую экспертизу

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  • 10.04.2020, 12:33
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Аккумуляторный завод в Бресте прошел экологическую экспертизу

Брестчан во время эпидемии коронавируса продолжат травить свинцом.

Аккумуляторный завод "АйПауэр" в Бресте 9 апреля получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, пишет "Виртуальный Брест". Оно утверждено приказом Республиканского центра Государственной экологической экспертизы и повышения квалификации управленческих работников и специалистов Минприроды.

На предприятии заявляют, что они объявляли о проведении общественной экологической экспертизы. Однако заявители, мол, отказались получать проектную документацию и проводить саму общественную экспертизу. Поэтому 24 февраля предприятие подало документы на государственную экспертизу.

Теперь, согласно законодательству, на аккумуляторном заводе должны пройти индивидуальные испытания и комплексное опробование смонтированного оборудования. Будут испытаны также системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и др.

Брестчане более двух лет боролись против строительства аккумуляторного завода на окраине города, так как считают его экологически вредным предприятием.

Благодаря протестам выяснилось, что при строительстве завода были подлоги в экологических документах. Руководство компании "АйПауэр" было задержано Комитетом госбезопасности в рамках уголовного дела, но потом отпущено под подписку.


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