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Больная «неизвестно чем» белоруска: Врач на приеме в поликлинике дрожала от страха

  • 10.04.2020, 19:29
  • 1,479
Больная «неизвестно чем» белоруска: Врач на приеме в поликлинике дрожала от страха
иллюстрационное Фото

41-летней жительнице Речицы пришлось побороться за то, чтобы остаться в больнице с симптомами COVID-19.

У 41-летней жительницы Речицы Татьяны Лосицы в больнице не подтвердили диагноза «прикорневая пневмония», тест на коронавирус показал отрицательный результат, но самочувствие не улучшается, передает «Белсат».

Женщине, которая боялась возвращаться домой, пришлось побороться за то, чтобы остаться в больнице.

Татьяна Лосица 10 марта вернулась из Литвы, где провела один день. По возвращении в течение 8 дней ограничивала контакты. 18 марта общественным транспортом сопровождала маму в Гомельский онкологический диспансер.

Татьяна Лосица
фото с сайта: belsat.eu

«Самоизоляция моя была относительной, – говорит Татьяна. – Я живу с родителями. Мама потом еще раз ездила на «химию» в онкодиспансер, а к отцу, который вернулся из больницы, приходили друзья. Потом отец на рыбалку ездил».

В начале апреля у Татьяны поднялась температура до 37,2, начался кашель, было тяжело дышать. Курс антибиотиков не помог и 6 апреля женщина поехала к врачу в поликлинику. В Речицкой поликлинике специально для больных с признаками ОРВИ выделили два кабинета на втором этаже, где осуществляют без записи первичный прием.

«Когда узнали, что была в Литве, напряглись и занервничали. Спросили, с кем я проживаю, направили на флюорографию и анализы, – вспоминает Татьяна. – Пока я ждала результатов, рядом прошло много людей. Еще 14 человек сидели под кабинетами. У всех кашель и сморкание».

Фото предоставила Татьяна Лосица
фото с сайта: belsat.eu

По результатам флюорографии Татьяне поставили диагноз прикорневая пневмония, так как снимок показал потемнение внизу легких. Ее отвезли в инфекционное отделение местной больницы. Положили в бокс на трех человек, где она находилась одна. Питание, туалет и ванна в тамбуре, выходить из бокса нельзя.

«Они сами ничего не знают и сами не готовы, – возмущается Лосица. – Врач в поликлинике укоряла меня почему я кашляю, просила отвернуться, вдруг у меня коронавирус. Она сама дрожала от страха. Поэтому и такое отношение, типа лечись дома, не кашляй здесь. В больнице взяли мазок из носа и горла на вирус, а на какой не сказали».

Заведующая отделением сказала, что тест на коронавирус отрицательный, поэтому можно перевестись на амбулаторное лечение.

Фото предоставила Татьяна Лосица
фото с сайта: belsat.eu

«Мне плохо, трудно дышать, насморк и кашель. Чем лечат – не говорят. Когда нет никакой информации, ты не понимаешь что с тобой происходит, тревожишься, нервничаешь, что еще больше ухудшает физическое состояние. А вдруг у меня все же есть тот коронавирус и по возвращении я заражу родителей».

Врач скорой помощи из Гомеля Елена Давыдова советует быть бдительными даже при отрицательном результате анализа на коронавирус.

«Все зависит от чувствительности тестов на этот вирус. Если чувствительность небольшая, а вирусная нагрузка мала, тест может не показать вирус. Поэтому следует делать несколько тестов через какое-то время, чтобы получить точный результат», – советует врач.

Фото предоставила Татьяна Лосица
фото с сайта: belsat.eu

Татьяна осталась в больнице, где ее перевели из инфекционного в общее отделение. От идеи направить женщину домой – отказались. У нее низкий гемоглобин и плохие показатели крови. Повторят ли ей тест – твердого ответа не дали.


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