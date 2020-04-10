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Ученые доказали, что Марс был зеленым и цветущим

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  • 10.04.2020, 20:13
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Ученые доказали, что Марс был зеленым и цветущим

В прошлом планета имела два источника подземных вод.

Ученые обнаружили на Марсе два подземных источника, которые в прошлом были заполнены водой. Трудно поверить, но все теории и предположения о том, что Красная Планета когда была зеленой и цветущей - оказались правдой, пишет lenta.ua.

«Многие люди пытаются выяснить историю воды на Марсе», - говорит планетолог из Аризонского университета Джессика Барнс. «Откуда взялась вода? Как долго она находилась в коре Марса? Как появились подземные воды Марса? Что вода может рассказать нам о том, как Марс формировался и развивался? ».

Барнс вместе с коллегами изучали изотопы водорода, находящихся в пределах горных пород Марса. Изотопы - это разновидности атомов элемента с разным числом нейронов. Исследователи изучали образцы, полученные из коры планеты: марсианских метеоритов Аллан Хиллз и Черная красавица.

Ученые обнаружили, что два геохимических различных типов марсианских вулканических пород - обогащенные шерготтиты и обеднены шерготтиты - содержат воду с различным соотношением изотопов водорода. Из анализа, который был опубликован в журнале Nature Geoscience, следует, что в прошлом Марс был как минимум два водные источники.


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