закрыть
10 апреля 2020, пятница, 23:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

«У меня за сутки до 400 контактов, представляете, скольких я мог заразить?»

  • 10.04.2020, 22:19
  • 2,849
«У меня за сутки до 400 контактов, представляете, скольких я мог заразить?»

Кто и как в Витебске сдает мазки на коронавирус.

Один из адресов, где можно сдать анализ на коронавирус в Витебске, - противотуберкулезный диспансер, пишет kp.by. «Очередь там - как в Мавзолей», - перешептываются витебляне. Действительно, людей там собирается немало, особенно по вечерам. Длинной она кажется потому, что в этой очереди особенно щепетильно соблюдают дистанцию - не меньше двух метров. Некоторые вообще предпочитают ждать, закрывшись в своих машинах. И, конечно, все в масках.

За этой дверью в Витебске берут мазки на коронавирус. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В пункт забора мазков входить можно строго по одному. У медиков уходит около пяти минут на каждого.

- Меньше, я засекала время! - говорит девушка в светлой шапочке. - Три минуты назад парень зашел - и вот он уже вышел.

- Я отойду, вы же меня запомнили? - спрашивает пожилой мужчина. - Передачу жене занесу, она тут рядом, в больнице скорой помощи.

- Да можно не только передачу успеть отнести, а еще и в магазин сбегать, и в поликлинику, и что тут еще есть рядом? - кивает женщина, за которой он занимал.

Действительно, в очереди стоит человек двадцать. Если по три минуты на каждого, то крайним придется ждать около часа.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Хотели сдать анализ в поликлинике по месту жительства, но там сказали, что у детей они анализы не берут. Пришлось ехать сюда всей семьей, - рассказывает Маргарита. Ее мама с подтвержденным COVID-19 лежит в больнице.

- Не знаю, где мама могла его подхватить, она вообще в деревне живет, не ездила никуда. Температура поднялась, вызвали «скорую». Ее положили в больницу с пневмонией, там взяли анализ, а он положительный! - недоумевает Маргарита.

- Мы контакты второго уровня, у наших знакомых есть знакомые, которые попали в больницу с пневмонией и коронавирусом, - рассказывают Лена и Таня.

- Я за себя не боюсь, и знакомых с вирусом у меня нет, - говорит высокий мужчина. - Дети малые, за них страшно. Пришел провериться на всякий случай.

Сергей тоже контакт первого уровня. Его мама лежит в БСМП с пневмонией. Женщине 63 года.

- Где могла подхватить? Там же, в больнице, наверное, и подхватила. Сначала лежала с пневмонией в одной больнице, анализ не брали. Потом перевели в БСМП, взяли анализ - и подтвердился коронавирус. С ней в палате еще четверо лежат, маму никак от этих женщин не изолировали. Почему? Если у них не было вируса, она же наверняка их теперь заразила! А если у нее не было, возможно, подхватила от кого-то из них, - раздумывает Сергей. - Восемь дней прошло, пока ей анализ сделали. Я с ней контактировал. И мне только сейчас сказали, что вирус подтвержден, а я должен сдать мазок. У меня такая работа, что за день через меня до 400 человек проходит. Умножим на восемь. Скольких я мог заразить?

В этой очереди все особенно щепетильно соблюдают дистанцию. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

популярное за неделю

Мнение

«Гром прогремел, золяция идёть!»
«Гром прогремел, золяция идёть!» Ирина Халип
Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев