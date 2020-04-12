«Чаще стали заезжать, чтобы проверить, можно ли так доездить до зарплаты» 1 12.04.2020, 18:55

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Как региональные СТО работают в условиях кризиса.

«Автобизнес» заглянул на небольшую станцию технического обслуживания в Гродно, чтобы узнать, как в области работают в это непростое для всего мира время.

Запчасти сильно подорожали

По словам владельца станции Григория, появление в стране коронавируса практически сразу отразилось на работе, но еще большее влияние оказало изменение курсов валют: "Падение белорусского рубля просто моментально сказалось на работе. В первую очередь сильно подорожали запчасти. Больше всего выросли цены на масла".

Григорий рассказывает, что цены в рублях сперва поднялись на 25%, а потом на 30%.

"К тому, что рубль дешевел, поставщики стали дополнительно закладывать в цену все возможные риски, связанные с курсовыми колебаниями. Отсюда получились такие цены. Только на этой неделе (разговор был 10 апреля. - Прим. ред.) после укрепления рубля ситуация немного стала стабилизироваться".

Кроме того, владелец СТО говорит и о более скромном выборе запчастей на складах. По его словам, иногда вместо привычного широкого списка аналогов в наличии могут быть только детали от 1-2 производителей.

"О поднятии цен из-за курса даже не думаю"

При этом Григорий отмечает, что клиентам ремонт стал обходиться дороже только из-за подорожания деталей.

"О каком-либо поднятии цен на услуги даже не думаю, все расценки остались в рублях прежними. Неважно, какой был курс, 2,2 рубля за доллар или 2,7. В валюте получается, что наши услуги подешевели. Сейчас нужно думать не о поднятии цен, а о том, как выжить", - резюмирует собеседник.

На станции Григория кроме него работают трое слесарей. Раньше работы было много, поэтому владелец СТО вместе с ними сам постоянно ремонтировал машины. Теперь же, по его словам, он вынужденно стал "настоящим директором".

"Работы стало почти вдвое меньше. Хожу теперь в чистой одежде как директор. В первую очередь ведь нужно обеспечить работой своих сотрудников. В отпуск отправлять никого не планирую. Нужно хотя бы что-то зарабатывать и налоги платить".

При этом Григорий отмечает, что переживать тяжелые времена ему всегда помогает отсутствие расходов на аренду помещения: "Все свое, нужно только платить налог на землю. В такой ситуации это большой плюс".

"Пока не станет, буду ездить так"

Директор СТО говорит, что и раньше многие экономили на авто, но теперь максимально экономить стали все.

"Но бывают и исключения. Например, недавно делали Opel Omega 1996 года выпуска, предлагали ставить "китай", но клиент отказался, выбирал запчасти из средней ценовой категории.

А на прошлой неделе на "переобувку" приехал Peugeot 406. Там целый комплекс работ по подвеске, масло отовсюду течет. Кроме шиномонтажных работ владелец с трудом согласился на замену тормозных колодок. Говорит: денег совсем нет, пока не станет, будет ездить так.

Стали чаще приезжать с просьбой "посмотрите, пожалуйста, можно ли еще так поездить до зарплаты". Смотрим, оцениваем, если нет ничего критичного, так и говорим. Люди называют дату получки, после которой уже планируют приехать для устранения неполадок".

По словам Григория, до закрытия границ хватало работы по свежепригнанным авто из Европы.

"Перегонщики, как правило, делали что-то по мелочи. А уже те, кто покупал машину для себя, полностью ее обслуживали, меняли ремни, масла и т.д. Сейчас бизнес у перегонщиков практически остановился, а мы остались без этой категории клиентов.

Таксисты на обслуживание пока приезжают, но и они, как и все, теперь стали меньше ездить. Как будет развиваться ситуация дальше, сказать сложно…"