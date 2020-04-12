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В Беларуси зафиксированы девять морозных рекордов

  • 12.04.2020, 20:09
В Беларуси зафиксированы девять морозных рекордов

Холоднее всего было в Лунинецком районе.

Сразу девять рекордов низкой температуры были побиты в ночь на 12 апреля на метеостанциях Беларуси, передает «Белсат» со ссылкой на Белгидромета.

Холоднее всего было на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе – 8,4 градуса мороза (прежний минимум дня здесь был зафиксирован в 1985 году – минус 5,7 градуса).

В Ганцевичах было 7,4 градуса мороза (5,3 в 1985 году), в Бобруйске – 6,7 (5,2 в 1985-м), в Октябре – 6,6 (4 в 1986-м), Брагине – 6,4 (5 в 1965-м), Василевичах и Житковичах – 6 (4,6 и 5,3 в 1954-м), Кличеве – 5,8 (3,9 в 1985-м), Костюковичах – 4,6 (3,6 в 1987-м).

В Слуцке повторен абсолютный минимум 1986 года – минус 4,5 градуса.

Антирекорд ночи 12 апреля, составлявший 14 градусов мороза, был зафиксирован в 1929 году в Горках.


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