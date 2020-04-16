Коронавирусный апокалипсис в Южной Америке 2 16.04.2020, 17:45

1,752

Фото: Pedro Vilela / Getty Images

Во многих странах Латинской Америки просто переполнены все морги.

"Переполненные морги и люди, выносящие своих умерших родственников на улицу, так как больше не могут выносить запах трупов: такие условия царят сегодня в некоторых регионах Латинской Америки. Туда тоже добрался Sars-CoV-2 - и опустошает все после себя", - пишет немецкий журнал Focus (перевод - inopressa.ru).

"Шокирующие видео показывают, как в портовом городе Гуаякиль в Эквадоре, где проживают 2,7 млн человек, на улицах лежат трупы, некоторые из них в картонных коробках, ящиках из фанеры и реже в гробах. Родственники вынесли их на улицу, так как запах в домах стал невыносимым. На одном из кадров видно, как из-за сильного разложения семья сжигает тело человека, ставшего жертвой коронавируса. Некоторые сами привозили умерших в морги, потому что похоронные службы перегружены", - передает журналист Михаэль Оденвальд.

"Позднее специальная служба собирала трупы. Из домов забрали 771 умершего, 631 погибшего забрали из больниц, морги в которых переполнены, сообщил руководитель службы Хорхе Ватед в Twitter. По данным властей, в Гуаякиле было зарегистрировано 4 тыс. из 7,5 тыс. зараженных в Эквадоре, при этом официальные данные, вероятно, значительно ниже действительного количества", - говорится в статье.

"Ситуация катастрофическая и в других регионах страны. Как сообщает телеканал ntv, среди зараженных около 1,6 тыс. сотрудников больниц. Ко всему этому добавляется недееспособное и коррумпированное правительство. Так, вооруженные силы заблокировали поставку 40 тыс. защитных масок, так как документы якобы были оформлены неправильно. Сначала люди бежали от вируса в Перу, но сейчас страна тоже закрыла свои границы".

"В других странах также действуют запреты на въезд. Так, местные жители больше не могут выехать из Кубы. Запрет на передвижение ввели Гаити, Панама, Колумбия, Сальвадор и Гондурас".

"Сильнее всего Covid-19 свирепствует в Бразилии, - пишет издание. - Согласно сайту Worldometer, на Пасху там было более 23,3 тыс. зараженных, 1230 человек умерли. Стремительное распространение эпидемии является среди прочего следствием хаотичной политики в крупнейшей стране Южной Америки. Президент Жаир Болсонару, придерживающийся ультраправых взглядов, долгое время преуменьшал опасность вируса. (...)Сначала он неоднократно обличал всех в "истерии" по поводу вируса и называл Covid-19 "маленьким гриппом". К тому же он открыто подвергал сомнению принимаемые региональными властями меры. Еще в начале апреля он демонстративно прогуливался по столице Бразилии и встречался со своими сторонниками".

"Вскоре после этого Болсонару все же сменил курс и назвал пандемию "главным вызовом нашего поколения" - вероятно, под давлением вооруженных сил".

Успехов добилось и гражданское общество: так, суд в Рио-де-Жанейро предписал остановить правительственную кампанию, направленную против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Также представителям правительства было запрещено распространять информацию о вирусе, не имеющую научного обоснования. Twitter удалил два сообщения президента, так как они нарушали правила, согласно которым нельзя распространять информацию, противоречащую заявлениям органов здравоохранения. Facebook, Instagram и Youtube также удалили посты Болсонару, говорится в статье.

"Вирус проник и в фавелы Рио-де-Жанейро (...). Хотя пока не наблюдается большой волны заражений, стоит опасаться, что вирус стремительно распространится там из-за плохих гигиенических условий и большого количества людей, проживающих на ограниченной территории".

"Между тем наркогруппировки, занимающие главенствующее положение во многих фавелах, взяли управление на себя и ввели запрет на передвижение. Наверное, это можно назвать прагматизмом, но это сравнимо с капитуляцией: министр здравоохранения Мандетта теперь хочет сотрудничать с группировками в борьбе с вирусом", - отмечает издание.

"Настоящая трагедия разворачивается в Колумбии (2852 зараженных, 112 смертей). Туда бежали многие жители Венесуэлы, чтобы спастись от катастрофических условий в своей стране. Теперь из-за действующего в Колумбии карантина они теряют работу, а также - в связи с невозможностью оплатить аренду - жилье, если они и без того уже не живут на улице. Большая часть беженцев теперь возвращаются обратно - в основном пешком, так как они не могут позволить себе купить билеты на автобус. Некоторые при этом проходят несколько сотен километров. Они перемещаются группами, что повышает опасность заражения Covid-19, и ночуют под открытым небом".

"Плохие новости приходят и из Никарагуа. Там, по данным портала El19Digital, тысячи людей проигнорировали рекомендации ВОЗ по соблюдению дистанции и поехали на Пасху на курорты и фестивали. В то время как епископы призывали людей оставаться дома, правительство президента Даниэля Ортеги организовывало во время Страстной недели десятки мероприятий, чтобы активизировать туризм".

В борьбе с эпидемией правительства стран, участвующих в Форуме для развития Южной Америки (PROSUR), договорились о тесном сотрудничестве. "Государства намерены "согласованно и эффективно защищать" свои границы и контролировать пассажирское движение. К тому же министр иностранных дел Перу сообщил, что страны намерены совместно закупать медикаменты и оснащение для больниц, чтобы добиться лучших цен. Для поддержки региональной экономики правительства также будут сотрудничать с финансовыми институтами, например, с Латиноамериканским банком развития. Возможно, Евросоюзу стоит взять пример с такой инициативы", - пишет Focus.