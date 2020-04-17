Россия тонет в нефти 7 17.04.2020, 9:05

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Лишние баррели негде хранить.

Обвальное падение спроса на топливо ударило по российским нефтяникам лавиной из сырой нефти и нефтепродуктов, которые негде хранить, пишет finanz.ru.

Свободных резервуаров в европейских странах практически не осталось, и нефтетрейдеры используют в качестве емкостей хранения танкеры, цены на фрахт которых выросли в отдельных случаях в семь раз, сообщил в четверг «Интерфаксу» председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин.

По его словам, в ближайшее время начнется резкое сокращение отгрузки нефтепродуктов за рубеж. Но мощности самого терминала по хранению уже на исходе: на 13 апреля все 37 резервуаров были заполнены почти под завязку.

Ситуация уникальная: добыча, переработка и отгрузка нефти продолжаются, хотя спроса нет, констатирует Скигин. В ближайшее время этот поток может остановиться, и «лишним» баррелям придется искать место в России.

«Очень серьезное, вплоть до почти полной остановки, сокращение объемов по всей цепочке производства и поставок нефтепродуктов в перспективе ближайших нескольких месяцев уже не видится страшной фантазией», - предупреждает Скигин.

В качестве варианта рассматривают железнодорожные цистерны, и операторы-перевозчки готовы предоставить их нефтяникам, рассказали «Коммерсанту» источники в отрасли. Резервуарная инфраструктура НПЗ - объективно узкое место, поэтому вопрос хранения нефтепродуктов актуален для всех крупных игроков: «Роснефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «Газпром нефти», - говорит генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Приостановить работу НПЗ невозможно, так как это предприятия непрерывного цикла, говорит Бурмистров. В нынешних условиях нефтяные компании могут вывести НПЗ в плановый ремонт, хотя это не оптимально с точки зрения экономики, однако выполнение условий сделки с ОПЕК по масштабному сокращению добычи с 1 мая 2020 года, вероятнее всего, приведет к сокращению поставок нефти на НПЗ.

У берегов Европы, вблизи крупнейших топливных терминалов на якорях стоят 30 танкеров, которые не могут разгрузиться в связи с заполненностью резервуаров на берегу, отмечает Reuters. На их борту в сумме миллион тонн авиатоплива, бензина и других нефтепродуктов.

Пробка из танкеров увеличивается день ото дня, в то время как перевозчики тщетно пытаются найти покупателей. Суда в основном сосредоточены вблизи нефтеперерабатывающего и логистического хаба Амстердам - Роттердам - Антверпен (ARA) и в нескольких районах Средиземноморского региона.

BP арендовала два танкера - Stena Polaris и Andrea Victory - для хранения топлива в течение 2-3 месяцев, в настоящее время оба судна стоят на якоре у восточного побережья Великобритании.

Продать нефть в Азию также сложно: Саудовская Аравия удвоила скидки на поставки в мае. Сорту нефти ВСТО, поставляемому из России, потребуется значительный дисконт к дубайскому бенчмарку, чтобы сохранить конкурентоспособность на азиатском рынке. Производителям из США и Африки также придется снизить цены на свое сырье, чтобы конкурировать с Saudi Aramcо, отмечает директор по исследованиям Wood Mackenzie Сушат Гупта.

В избытке «черного золота» захлебываются все континенты. В США на минувшей неделе запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в коммерческих хранилищах выросли на 30 млн баррелей. Без конечного покупателя остался объем, которого статистика не фиксировала ни разу в истории.

По итогам месяца каждый пятый баррель, извлеченный из недр, будет лишним, констатирует ОПЕК в апрельском докладе о состоянии рынка.

Глава и совладелец Gunvor Торбьорн Торнквист видит ситуацию еще мрачнее: переизбыток оценивается в 25 млн баррелей в сутки, или четверть мирового производства. Закрыто около 12 млн б/с нефтеперерабатывающих мощностей, и через 3-4 недели все емкости, доступные для хранения нефти, переполнятся, заявил Торнквист в интервью Bloomberg.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи не решает проблемы: с рынка уйдет 9,7 млн баррелей в сутки, м только в мае. Если же учесть напряженные отношения между Россией и Саудовской Аравией, а также историческую склонность нефтяных держав обманывать друг друга, в реальности сокращение добычи может оказаться и того меньше - около 5 млн баррелей в сутки, оценивает Goldman Sachs. На начало апреля Россия добывала 11,2 млн баррелей сырой нефти в сутки, экспортируя примерно половину этого объема. С мая в рамках сделки ОПЕК+ производство надо уменьшить на 23%, до 8,5 млн баррелей в день, или минимума с 2002 года.