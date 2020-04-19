Фотофакт: Какие ретроавтомобили предлагает белорусский рынок 19.04.2020, 20:11

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Наиболее доступные варианты продаются по цене около $500.

Рынок ретроавтомобилей в развитых странах давно существует как отдельная отрасль автобизнеса. В Беларуси по ряду причин это направление значительно менее развито, но и на нашем рынке встречаются интересные экземпляры, пишет abw.by.

Среди автомобилей до 1970 года выпуска в значительной степени преобладают машины производства СССР. Самый популярный среди них - ГАЗ-21.

Наиболее доступные варианты продаются по цене около 500 долларов. Столько просят за машины, находящиеся в удручающем состоянии. Некоторые из них уже разобраны.

Фото: abw.by

За восстановленные машины продавцы хотят выручить от 5000 до 12.000 долларов.

Так, например, за 10.800 долларов в Орше продается 21-я "Волга" 1961 года выпуска. Продавец утверждает, что машина на 99% оригинал.

Судя по описанию в объявлении, автомобиль участвует в выставках, автопробегах, снимается в кино. Также на нем возят людей на свадьбах и юбилеях.

Фото: abw.by

Ровно на 5000 долларов меньше хочет выручить продавец "Волги" из Гомеля - автомобиль 1964 года выпуска оценен в 5800 долларов.

"Очень хорошее состояние. Ходовая 100% оригинал, аккуратный салон, в одних руках, хороший хром, каждую зиму в солидоле. Кузов отличный, ничего не варено. Идет очень мягко. Вожу на этой машине свадьбы" - так описывает свой товар продавец.

Фото: abw.by

За 8999 долларов продается "Москвич-407". Людям, не особо разбирающимся в старых авто, может показаться, что это уменьшенный вариант ГАЗ-21.

Фото: abw.by

Среди еще более возрастных советских авто встречается "Москвич-401". В нашей базе ценники на такие авто начинаются от 600 долларов.

Самый дорогой "Москвич-401" продается в Гродно - за авто 1955 года просят 3950 долларов.

Фото: abw.by

Оценить процент оригинальности данного экземпляра достаточно сложно. Двигатель, коробка передач, подвеска и некоторые другие элементы установлены от более поздней модели.

Единственным импортным автомобилем родом из 1950-х в нашей базе оказалась Skoda Octavia 1959 года выпуска.

Автомобиль, находящийся в процессе реставрации, оценили в 4000 долларов. Продавец утверждает, что его авто - единственный экземпляр в РБ.

Фото: abw.by

Еще один популярный вариант на нашем рынке - ЗАЗ-965.

Несмотря на то что в свое время это были самые доступные автомобили, теперь за восстановленный "горбатый" просят от 6300 до 10.000 долларов.

Фото: abw.by

Среди машин 1970-х годов появляется куда больший выбор из авто, произведенных за пределами СССР.

Так, например, в нашей базе есть объявление о продаже кабриолета Lincoln Continental V 1977 года выпуска. Автомобиль оснащен бензиновым мотором объемом 7,5 л.

Фото: abw.by

"Ограниченная серия дизайнерского дома Cartier", - указано в описании. Среди прочего продавец отмечает, что это единственный Lincoln Continental V на территории не только Беларуси, но и России. Цена эксклюзива - 69.000$.

Есть в продаже и "чистокровные японцы". За 15.000 долларов в Минске продают Toyota Crown V (S80) 1978 года выпуска. Под капотом - бензиновый двигатель 2.5, работающий в паре с автоматической КПП.

Фото: abw.by

"Авто восстановлено в 2016 году. 100% оригинал", - указано в объявлении.

Руль у автомобиля, естественно, расположен справа.

Фото: abw.by

В Бресте продается Chrysler 180 1978 года выпуска. Владелец утверждает, что это единственный такой автомобиль, зарегистрированный в Беларуси. Судя по фото, на машине установлены "номера" советского типа. "Американец" оснащен бензиновым мотором 1.8 с МКПП, просят за него 2900 долларов.

Фото: abw.by

Фото: abw.by

Еще один достаточно редкий экземпляр, доживший до наших дней, - Opel Rekord D 1976 года выпуска.

Фото: abw.by

Интересная особенность - на машине установлены железные транзитные номерные знаки, которые не выдают уже более 10 лет. За восстановленный и внешне идеальный автомобиль просят 5500 долларов.