Археологи обнаружили неизвестную часть древнего Херсонеса 2.04.2020, 11:41

Были найдены три жилых комплекса.

Проводя раскопки на месте бывшей воинской части перед строительством музейного комплекса, археологи нашли неизвестную ранее часть древнего Херсонеса, пишет lenta.ua.

Ученые открыли склеп и могилу эпохи эллинизма, которые были вырублены в скале. Еще два погребальных сооружения, также вырубленные в скале, на данный момент находятся в процессе расчистки.

Новые данные, полученные в ходе раскопок, позволяют установить, что, начиная с эллинистического (IV–III века до н. э.) и вплоть до позднеримского времени (III–IV века н. э.) на этом участке балки существовал действующий некрополь. Однако уже в ранневизантийское время (V–VII века) за стенами Херсонеса начала создаваться городская свалка, которая вскоре выросла до семи метров в высоту и перекрыла ранние античные захоронения. Примерно в VIII–IX веках склоны балки начали осваивать жители города.

Новые жители этой местности переоборудовали вырубленные в скале античные склепы под дома и хозяйственные строения. Благодаря им постепенно прямо под стенами Херсонеса в IX–X веках создался участок с жилыми сооружениями в скальном грунте — «пещерный город». Однако в конце XIII века Херсонес и его округа были сожжены монголами, и оставшиеся жители покинули необычное поселение.

На сегодняшний день ученые нашли на месте раскопок три жилых комплекса: два помещения, вырубленные в скале, и одно — в естественном гроте. Одна из построек дополнительно имела каменную стену высотой до трех метров.

На том же месте исследователи обнаружили множество древних артефактов, среди которых золотой семиссий византийского императора Артавазда 742 года, редкие моливдовулы, бронзовые и серебряные византийские монеты VIII–IX веков, славянская серьга–лунница IX века, многочисленные медные литые херсонесские монеты IX–X веков от Василия I до Романа I, бронзовые перстни, светильники, терракоты, клейменые амфоры для вина херсонесского, родосского и синопского производства.