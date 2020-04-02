Ученые рассказали, что дельфины умеют петь дуэтом 2.04.2020, 14:46

Это помогает укреплять дружбу между ними.

Ученые утверждают, что самцы-дельфины, по-видимому, умеют петь дуэтом. Они подстраиваются под темп друг друга и синхронно производят звуки, чтобы налаживать отношения и привлекать самок, пишет «Вокруг света».

В исследовании, опубликованном в журнале «Proceedings of Royal Society B», говорится, что синхронные «представления» характерны для многих видов животных: от светлячков до людей. Однако до сих пор ученые считали, что люди уникальны с точки зрения цели этих действий.

Существовало мнение, что животные выполняют синхронные ритуалы только тогда, когда соревнуются друг с другом за внимание партнера. Люди же поощряют сотрудничество и групповую деятельность для того, чтобы налаживать дружеские связи и снижать агрессию. Последние данные показывают, что синхронное пение дельфинов — это тоже способ найти друзей, а не только привлечь самку.

Дельфиний союз

Сотрудничество между дельфинами-самцами наблюдается уже давно. Эти животные формируют долгосрочные союзы — иногда на десятилетия — с другими самцами, чтобы улучшить свои шансы на спаривание. Так, группы из четырех-четырнадцати дельфинов вместе склоняют к спариванию самок, защищают их или крадут самок из других групп.

Предыдущие исследования показали, что дельфины укрепляют свой союз синхронными движениями — плавают в унисон, одновременно выпрыгивают из воды и одновременно выполняют погружения.

«Мы предполагаем, что дельфины используют вокальную координацию для тех же целей», — рассказала изданию «Newsweek» Стефани Кинг из Университета Бристоля, которая возглавляла исследование.

Известно, что когда дельфины «пасут» самок, они издают вокализации определенного характера. Кинг и ее коллеги записывали и анализировали звуки, которые издают самцы афалин в заливе Шарк-Бэй (Западная Австралия).

Как объясняют ученые, самец производит вокализации, если самка отдаляется, побуждая ее снова стать ближе. Такие же звуки дельфины издают, когда меняются самками, которых они охраняют.

Ученые записывали звуковые сигналы, издаваемые дельфинами, с 2016 по 2018 годы. Им удалось собрать 453 вокализации в семи дельфиньих союзах, в которых состояло в общей сложности 59 особей.

Серии звуков, которые издавались не одним, а несколькими самцами, были длиннее «сольных выступлений» и демонстрировали большую синхронность, чем это было бы возможно при простом совпадении. 83 процента вокализаций были синхронными.

Таким образом, ученые сделали вывод, что дельфины синхронизируют не только свои движения, но и звуковые сигналы, чтобы наладить сотрудничество и укрепить дружеские связи.