«Школы станут новым очагом эпидемии» 18 2.04.2020, 15:45

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Нельзя допустить возвращения школьников на учебу после завершения каникул.

Об этом пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» написала мать ученика одной из минских школ. Пресс-служба публикует текст ее письма целиком:

- Итак, сегодня на улице 2 апреля, через четыре дня в школах заканчиваются весенние каникулы, и дети отправятся по учебным заведениям. Массово. В условиях пандемии, переполненных больниц и преступного молчания властей.

Особо тревожит тот факт, что ежедневно из детских садов, школ, ДЮШС поступает информация об инфицированных сотрудниках учреждений образования - даже в период каникул. Буквально вчера стало известно о смерти учительницы английского языка из деревни Докторовичи, которая подхватила инфекцию еще до их начала. Это небольшой населенный пункт. Представьте, что будет в крупных городах, когда дети, которые общаются со множеством людей, ходят в открытые торгово-развлекательные центры, посещают по разнарядке абсурдные мероприятия, сядут за парты! Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что произойдет эффект разорвавшейся бомбы.

Неподдельный страх вызывает и то, что коронавирус стал «молодеть». В Европе от Covid-2019 умирают дети в возрасте до 14 лет. Это происходит в таких странах, как Бельгия и Великобритания, в которых приняты карантинные меры и граждане имеют высокий уровень социальной ответственности. Что говорить о Беларуси, где карантином даже и не пахнет, а детей в масках можно встретить разве что в поликлинике. Можно с уверенностью сказать, что школьники - в группе риска.

Школы станут новым очагом эпидемии.

Очевидно, на министра-коммуниста Карпенко рассчитывать не стоит, как и на разумные действия большинства педагогов, которые в страхе фальсифицировали «выборы», а теперь в еще большем страхе загоняют наших детей в смертельную ловушку. Поэтому, только народный карантин, ответственность родителей, общественный резонанс и повсеместное информирование о неизбежной опасности в случае открытия школ 6 апреля, поможет хоть как-то минимизировать последствия надвигающейся катастрофы.