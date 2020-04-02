Reuters: Белорусы самоизолируются, не дожидаясь карантина от властей 1 2.04.2020, 17:37

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Фото: Reuters / Василий Федосенко

Люди берут заботу о своем здоровье в собственные руки.

Пока Лукашенко высмеивает эпидемию коронавируса как массовый психоз, предлагая проводить профилактику с помощью водки и бани, многие белорусы берут заботу о своем здоровье в собственные руки, сообщает Reuters.

Беларусь, численность населения которой составляет порядка 9,4 миллиона человек, на сегодняшний день сообщила о 152 инфицированных коронавирусом нового типа, а во вторник зафиксировала первую смерть человека с вирусом.

Страна не закрывала границы и не вводила карантина для предотвращения распространения эпидемии.

Белорусские предприятия продолжают работать, а власти готовятся к военному параду по случаю 75-летия победы.

Помоги себе сам

Между тем, частная школа Stembridge, в которой обучается порядка 150 учеников, перешла на дистанционное обучение еще с начала прошлой недели, после того как эту идею поддержали большинство родителей.

“Мы мониторили международную обстановку, и общая картинка выглядела так, что будет более ответственным организовать дистанционное образование”, - сказала Евгения Гущина, учительница, двое детей которой тоже учатся в этой школе.

“Если выбирать между риском для здоровья и риском недополучить образования, я выбираю здоровье”.

Государственные школы, которых большинство, не имеют возможности принимать такие решения, но уже на прошлой неделе администрации большинства школ предоставили родителям возможность выбирать свободное посещение.

Во многих классах минских школ в последние дни перед каникулами на уроки ходили по несколько учеников.

Школы не одиноки - многие белорусы предпочли ограничить свои социальные контакты. Минский метрополитен сообщил, что в марте ежедневное количество пассажиров упало на четверть, до 600.000 человек.

Многие кинотеатры, кафе и рестораны предпочли закрыться из-за того, что количество посетителей упало в разы.

Лучше не замечать

Между тем, Лукашенко высмеивает всеобщую обеспокоенность по поводу эпидемии, говорит, что не делал тестов на коронавирус и хвастается тем, что не менял привычный образ жизни.

В субботу, сыграв на любительском хоккейном турнире, Лукашенко сказал, что “лучше умереть стоя, чем жить на коленях”.

Белорусская федерация футбола, единственная в Европе, не стала ни отменять матчи национального чемпионата, ни ограничивать присутствие на них зрителей. Это решение принесло неожиданные дивиденды - к концу прошлой недели права на трансляцию белорусских матчей приобрели уже десять стран.

Белорусский Минздрав в последние десять дней жестко ограничил предоставление информации о распространении коронавируса. Ведомство сообщает данные о количестве новых случаев раз в несколько дней и перестало публиковать общее число инфицированных.

Первую смерть больного с коронавирусом власти подтвердили через несколько часов после того, как ряд местных СМИ сообщили об этом со ссылкой на родственников.

“Власти выбрали советскую тактику замалчивания. Но с нынешним уровнем развития информационных технологий это не работает”, - считает политолог Александр Класковский.

“Власти выбрали тактику замалчивания, потому, что боятся, что карантин может нанести сокрушительный удар по белорусской экономике, которая и до начала эпидемии переживала проблемы”, - считает Класковский.

Белорусская экономика получила сильный удар еще в начале года, когда большинство российских компаний прекратили поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

ВВП Беларуси за первые два месяцы сократился на 0,6%, курс белорусского рубля к доллару упал почти на 20%.

“Но чем меньше информации от властей, тем больше слухов. И, конечно, эти слухи значительно преувеличивают масштабы проблемы”, - сказал Класковский.

В начале недели областной центр Витебск первым в стране ввел мягкие ограничительные меры, и это породило слухи о множестве заболевших и даже о том, что город закрывается на карантин.

“Просто скажите нам правду. Просто начните с нами разговаривать. Не бойтесь и не паникуйте. Правда - это не страшно”, - написала в блоге белорусская учительница и общественный деятель Анна Северинец.