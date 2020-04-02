Украинские врачи, занятые борьбой с COVID-19, получат доплату в три оклада 3 2.04.2020, 18:48

1,599

Фельдшерам и водителям «скорой» также будет положена доплата.

Медицинские работники, занятые лечением больных с коронавирусом, уже за март получат доплату в размере трех должностных окладов. Об этом 1 апреля сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Доплата будет начисляться в течение всего периода мер, направленных на ликвидацию вспышки болезни COVID-19.

В приказе, подписанном министром здравоохранения Максимом Степановым, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года осуществляется доплата:

экстренный медицинский техник;

врач-пульмонолог;

врач-инфекционист;

врач-патологоанатом;

врач-эпидемиолог;

врач-лаборант;

врач-анестезиолог;

врач-радиолог;

врач-бактериолог;

врач-рентгенолог;

врач-вирусолог;

врач общей практики – семейный врач;

врач-терапевт;

врач-педиатр;

врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;

медицинская сестра;

младшая сестра (всех наименований);

медицинский регистратор;

сестра-хозяйка;

водитель.