Украинские врачи, занятые борьбой с COVID-19, получат доплату в три оклада

Украинские врачи, занятые борьбой с COVID-19, получат доплату в три оклада3
- 2.04.2020, 18:48
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Фельдшерам и водителям «скорой» также будет положена доплата.
Медицинские работники, занятые лечением больных с коронавирусом, уже за март получат доплату в размере трех должностных окладов. Об этом 1 апреля сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Доплата будет начисляться в течение всего периода мер, направленных на ликвидацию вспышки болезни COVID-19.
В приказе, подписанном министром здравоохранения Максимом Степановым, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года осуществляется доплата:
экстренный медицинский техник;
врач-пульмонолог;
врач-инфекционист;
врач-патологоанатом;
врач-эпидемиолог;
врач-лаборант;
врач-анестезиолог;
врач-радиолог;
врач-бактериолог;
врач-рентгенолог;
врач-вирусолог;
врач общей практики – семейный врач;
врач-терапевт;
врач-педиатр;
врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
медицинская сестра;
младшая сестра (всех наименований);
медицинский регистратор;
сестра-хозяйка;
водитель.