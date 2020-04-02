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Народный карантин
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Два вуза в Беларуси попросили студентов не выезжать за город

  • 2.04.2020, 20:48
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Два вуза в Беларуси попросили студентов не выезжать за город
Фото: adukar.by

Студентам также сказали оставаться в общежитиях.

В Министерстве образования говорят, что это решение образовательных учреждений.

К Belsat.eu обратился студент Барановичского государственного университета, который рассказал, что всем учащимся рекомендовали не покидать общежитие и не выезжать из города. Это уже не первая информация о такой рекомендации. Буквально вчера мы писали о Полесском университете в Пинске.

«Вчера приходила заместитель декана. Сказала, что наши студенты не готовы к самоизоляции, что пока никакого карантина не будет. Сказала, чтобы все оставались на месте, сидели по общежитиям, по квартирам, чтобы за город не выезжали вообще. Им пришел какой-то приказ сверху, чтобы никого не пускали за город. На пары придется ходить. Никаких угроз не было, но там все контролируется», – говорит студент.

Как университет будет контролировать, кто выезжал из Барановичей, а кто нет – студент не знает. Добавил, что каждый день проверяют, кого нет на парах, составляют список. Тех, кого нет, спрашивают, где был в это время.

Проректор по воспитательной работе университета Анна Воробей подтвердила нам эту информацию:

«Во время видеоконференции Министерство образования порекомендовало ограничить выезд студентов из общежитий в связи со сложившейся ситуацией. Сейчас мы имеем постановление санстанции города Барановичи, которая также порекомендовала ограничить выезд студентов за пределы Барановичского района. Ни о каком насильственном удержании речи нет. Я думаю, что все студенты – взрослые, и они прекрасно понимают ситуацию. Тем более у нас есть студенты из опасных районов. Об исключении из Университета речи точно не ведется».

Содержание рекомендации Belsat.eu уточнил и главный врач санстанции Барановичей Валентин Александрович:

«Рекомендация заключалась в том, чтобы они не выезжали в другие регионы с целью минимизации распространения инфекционных заболеваний, включая коронавирусную инфекцию. Рекомендации ниоткуда не приходили. Мы попросту в профилактическом направлении проработали вопрос. Никаких конкретных рекомендаций от Министерства здравоохранения не было. Мы посоветовали с учетом того, что студенты курсируют – и общаются с другими людьми. Потом в случае возникновения эпидемиологической ситуации очень трудно выявлять круг контактов, поэтому мы рекомендовали по возможности максимально находиться в пределах нашего региона», – говорит Валентин Александрович.

В пресс-службе Министерства образования сообщили, что никаких рекомендаций в вузы не направляли:

«Я думаю, это их решение», – сказала пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.


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