В Кобринском районе от коронавируса умер священник
- 21.04.2020, 9:14
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Батюшка находился на аппарате ИВЛ с 30 марта.
Священник из деревни Остромчицы Кобринского района, о котором СМИ писали вчера, умер в больнице. Похороны пройдут сегодня, сообщает телеграм-канал «Баста».
«Пишу по поводу ситуации в Кобрине и священника из Остромич. Его положили под ИВЛ 30 марта. 19 апреля он умер, вчера было прощание в церкви, сегодня будут хоронить. В заключении написали, что оторвался тромб. Знаю подробности, так как он родственник моей близкой подруги.
Подтвержденных больных кладут в инфекционку Кобринской ЦРБ, неподтвержденных и с отрицательным первым тестом в кардиологию в общие палаты с больными. Начиная с прошлых выходных таких больных везут к нам из Бреста.
За вчерашний день 11 новых подтвержденных по Кобрину по неофициальным данным из санстанции», - сообщает подписчик канала из Кобрина.
«В Остромичах батюшка умер от коронавируса», - пишет другой читатель «Басты».
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