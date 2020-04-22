Николай Статкевич: Многие из участников парада не переживут эпидемию 1 22.04.2020, 14:36

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Николай Статкевич

Лукашенко сознательно заражает коронавирусом армию.

Ситуация с COVID-19 в Беларуси резко ухудшилась. Хотя ВОЗ рекомендовала более жесткие меры социальной дистанции, карантин, отказ от массовых мероприятий во время своего пребывания в Беларуси, власти не слушают ее и продолжают готовиться к параду 9 мая.

«Радыё Рацыя» поговорила с одним из лидеров белорусской оппозиции, подполковником запаса Николаем Статкевичем.

- Как кадровый офицер, как вы оцениваете массовую подготовку к параду 9 мая?

- Я считаю, что это очень неуместное событие в нынешней ситуации, которая сложилась в стране. Тем более в тех условиях, которые будут у нас через несколько недель. Если даже министр здравоохранения Беларуси заявляет, что в это время эпидемия в Беларуси будет на пике. Думаю, что он может быть слишком большим оптимистом. Даже если он прав, представьте себе, насколько распространится коронавирус. Я думаю, что есть высокая вероятность заразить тех солдат и офицеров, которые будут очень плотно ходить в одном ряду.

Во-первых, тренировки. Вы представляете, как их уже гоняют несколько дней. Людям трудно, они тяжело дышат, они на небольшом расстоянии друг от друга. Это идеальные условия для заражения. И это все они понесут в семьи.

Cоздается cитуация для массового заражения армии. Даже те, кто не участвует в параде, будут контактировать с теми, кто принес этот вирус с тренировок. Уже есть инфекция. Это не про 9 мая конкретно. Проблема уже существует, но она будет только увеличиваться. Потому что Лукашенко сознательно выбрал такую стратегию быстрого заражения страны. Надеюсь, все скоро выздоровеют, и он сэкономит немного денег. И учитывая, что Лукашенко все время говорил людям, что ему не следует этого бояться, и пенсионеры, его электорат верит ему, он также решает другую задачу - он заражает пенсионеров.

Многие не переживут эпидемию. И исходя из этой стратегии получается, что пострадает и армия.