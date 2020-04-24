Минский центр гигиены и эпидемиологии стал очагом коронавируса 10 24.04.2020, 10:38

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Фото: infodoktor.by

Руководство эту информацию скрывает.

У четырех работников Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, который расположен на улице Бровки, 13, подтвержден коронавирус. Руководство информацию скрывает, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Четыре фельдшера-лаборанта нашего центра имеют подтвержденный Сovid-19. Но проблема в том, что анализы у нас делались без регистрации, соответственно, никаких контактов первого уровня юридически у нас нет. Никто не собирается никого ни обследовать, ни отправлять на самоизоляцию.

При этом с прошлой недели у нас измеряют температуру у работников 3 раза в день под роспись" - написала каналу работница центра.