Минский центр гигиены и эпидемиологии стал очагом коронавируса

Минский центр гигиены и эпидемиологии стал очагом коронавируса10
- 24.04.2020, 10:38
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Руководство эту информацию скрывает.
У четырех работников Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, который расположен на улице Бровки, 13, подтвержден коронавирус. Руководство информацию скрывает, сообщает телеграм-канал "Баста".
"Четыре фельдшера-лаборанта нашего центра имеют подтвержденный Сovid-19. Но проблема в том, что анализы у нас делались без регистрации, соответственно, никаких контактов первого уровня юридически у нас нет. Никто не собирается никого ни обследовать, ни отправлять на самоизоляцию.
При этом с прошлой недели у нас измеряют температуру у работников 3 раза в день под роспись" - написала каналу работница центра.