Пандемия показала, что Беларуси нужна другая власть 18 Александр Класковский

25.04.2020, 18:09

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Александр Класковский

Многолетняя линия Лукашенко потерпела фиаско.

Когда Александр Лукашенко обратится к нации с программной речью, пока не известно. Его послание народу и парламенту, которое планировалось на середину апреля, отложено, поскольку «ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире». Так объяснил заминку сам Лукашенко 25 апреля в время участия в субботнике в Петриковском районе.

Действительно, никто, кроме шарлатанов, не берется сейчас точно предсказать, чем закончится вселенская заварушка, вызванная коварной атакой COVID-19, которая грозит столкнуть в пропасть и так подходившую к кризису мировую экономику.

Но для Беларуси проблема еще и в том, что ее руководство давно испытывает кризис идей развития. А испытание коронакризисом лишь четче высветило устаревший, неэластичный, ригидный характер системы, выстроенной за четверть столетия Лукашенко.

Субботник не только устарел, сегодня это опасно

И сама искусственно поддерживаемая традиция субботников, которые в советское время назывались ленинскими коммунистическими, подчеркивает несовременность системы Лукашенко.

В Петриковском районе он пояснил журналистам: «Субботник — это то доброе, что мы взяли из того периода и не только. Вот вся идеология. Ничего не выбрасывать. Чтим свою историю, берем лучшее. Ну и актуализируем на фоне сегодняшних событий».

Но на фоне сегодняшних событий, когда висит в воздухе вопрос, как спастись от новоявленной агрессивной заразы, когда чертов вирус всех поставил на уши, это отдающее нафталином мероприятие выглядит особенно спорно. В нынешних условиях такая затея в масштабах страны, подразумевающая скопление людей, становится просто опасным явлением и очевидно противоречит рекомендациям ВОЗ.

Да и Международная организация труда отреагировала на намерение белорусских властей провести очередной субботник. Накануне председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук обратил внимание руководства МОТ на то, что сама суть субботников идет вразрез с международным трудовым правом, мероприятие носит принудительный характер, а его проведение во время пандемии опасно. Из МОТ в ответ сообщили, что «ввиду нынешних обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19, от правительства [Беларуси] потребовали обеспечить, чтобы постановление не было реализовано в субботу, 25 апреля, в том виде, который не соответствует ратифицированным Беларусью конвенциям».

Но белорусские власти, похоже, действуют по принципу «а Васька слушает да ест».

Показуха с большим начальством в главных ролях

Лукашенко вообще с удивительным упорством держится за советское идеологическое наследие: праздник Октября, памятники коммунистическим вождям и улицы в их честь, «Линия Сталина», Всебелорусские собрания на манер съездов КПСС, БРСМ как комсомол 2.0 и пр. Из этой же оперы и субботники, и парады.

Но многие ритуалы утратили смысл, традиции обветшали, а некоторые превратились в хлам. Энтузиазм советских субботников давно выветрился. В нынешней Беларуси это для большинства унылая обязаловка. Часто и субботник как таковой не проводится, просто высчитывают деньги из зарплаты. В последние дни независимая пресса получает сообщения, что деньги пытаются удержать даже с медиков, занятых борьбой против коронавируса. Формализм перерастает в цинизм и абсурд.

Субботники — это имитация наведения порядка. Если в выходной приходится орудовать метлами на улицах кому попало, значит, плохо работают те, кому за благоустройство и уборку платят деньги. Если же высокое начальство берется где-то заливать бетон и т.п., то большой вопрос, насколько квалифицированно делают это дилетанты. Может, лучше, чтобы каждую работу выполняли профессионалы? Вдобавок затраты на показуху с участием важных шишек, пожалуй, превосходят эффект от их труда.

А настоящий энтузиазм сегодня проявляется совсем в других, не казенных формах. Под ударом коронавируса наше общество учится самоорганизовываться, показывает примеры волонтерства, помогает медикам. Белорусы добровольно перечислили солидные деньги на благотворительный счет Минздрава для борьбы против COVID-19.

Обязаловка же в виде субботников многих не вдохновляет еще и потому, что они видят большие траты не привыкшей отчитываться власти на свои прибамбасы типа ледовых дворцов, резиденций, кондовых фестивалей, помпезных спортивных соревнований вроде Европейских игр.

Зачем держаться за обветшавшую идеологию?

Постановление о субботнике принимает правительство. Сомневаюсь, что премьер Сергей Румас видит в этом мероприятии большой экономический смысл. Но попробуй не проведи.

Хотя сегодня прежде всего нужно заниматься реальной поддержкой экономики. Вчера Лукашенко подписал указ о пакете антикризисных мер в связи с эпидемией, но это сделано после большого промедления, да и меры во многом паллиативные.

Зачем субботники и прочая идеологическая мишура нужны Лукашенко? Да просто это часть созданной им системы. Он — глубокий консерватор, во многом даже ретроград. Вынуть один элемент — это в представлении автора проекта нарушить прочность всей системы. А он в этом плане, кажется, суеверно осторожен. Нет уж, пусть все остается как есть: и субботник, и парад, и БРСМ с идеологами.

При этом архитектор системы, похожей на советскую, почему-то не учитывает уроков истории. Коммунистический строй исчерпал свою энергию, деградировал и в конце концов развалился. Любая же аналоговая копия в принципе хуже оригинала.

И потом, сейчас другая эпоха, другой масштаб страны. Огромный Советский Союз был довольно замкнутой системой, в которой пропаганда могла до поры до времени работать успешно. Небольшая Беларусь в эпоху интернета слишком связана с внешним миром, чтобы здесь можно было плодотворно культивировать советские идеологические нарративы.

Пандемия, кроме всего прочего, подчеркнула, что армия выпестованных вождем идеологов никуда не годится, не готова реагировать на неожиданный вызов. Слабы опоры в виде псевдообщественных организаций. Государственные СМИ с их полуправдой и замалчиванием неудобных для властей моментов тоже показали себя безнадежно устаревшим институтом. Сама идеология нынешнего политического режима — это пустота в авторитарной рамке.

Позавчерашние рецепты не работают

Послание Лукашенко перенесено. Но и, допустим, в мае оно и его окружению придется сильно поднапрячься, чтобы выдать нечто содержательное и не совсем уж одиозное. Тем более что, как сообщил действующий Лукашенко на субботнике, послание может быть совмещено с презентацией его предвыборной программы (да-да, президентская кампания уже на носу).

Да и что-то более-менее внятное надо, по идее, сказать наконец о новой конституции. Сегодня Лукашенко заявил, что мы, скорее всего, получим ее в грядущей пятилетке. Вероятно, он думает, как оформить транзит власти, но при этом заранее афишировать механизм опасно. В общем, и хочется и колется.

А что теперь говорить о проблеме COVID-19? Поначалу Лукашенко наговорил на эту тему много лишнего, неудачного. Бравада, шапкозакидательство, задиристость в полемике с критиками его подхода (и вообще почти всем миром) оказались неоправданными.

Эпидемия в Беларуси ширится. Уже неуместно рассуждать про спасение в виде хоккея и белых козочек, натужно шутить, называть число зараженных мизером. И так задеты чувства ядерного электората. Теперь Лукашенко надо думать, как подать изменение риторики и тактики (что уже происходит) без потери лица, загладить провалы, сузить разрыв между его позицией и настроем массы.

Но главное даже не в этом. О чем говорить в принципе, глядя в перспективу? Раньше Лукашенко обещал раз за разом новые высоты заработка в долларах. Теперь, когда доллар растет, а экономика может вообще лечь, такие обещания были бы слишком опрометчивыми.

Лукашенко может похвалиться, что не уступил российскому давлению в плане «углубления интеграции» (хотя тут точка не поставлена), не сдал суверенитет за бочку нефти. Более того, в нефтяном вопросе даже слегка, как он любит выражаться, «наклонил» Москву.

Но это частности. В принципе же «братская интеграция», на алтарь которой Лукашенко так много положил, оказалась в тупике. И тут его многолетняя линия потерпела фиаско.

И наконец, он просто не знает по большому счету, что делать с устаревшей экономикой, слишком сильно завязанной на Россию (тоже во многом последствие интеграционных перегибов). Все рецепты Лукашенко — из позавчерашнего дня, они не работают.

Пандемия же лишь отчетливее показала, что Беларуси нужна другая, более гибкая, современная и перспективно думающая власть.

Александр Класковский, naviny.by