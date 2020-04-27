Ученые раскрыли секрет очень популярной привычки 2 27.04.2020, 13:46

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Исследователи проанализировали активность различных зон мозга.

То, что боль, в том числе та, которую мы сами вызываем у себя сильным расчесыванием, на время подавляет зуд — явление общеизвестное. Однако группе ученых под руководством дерматолога Джила Йосиповича удалось отследить основные механизмы, лежащие в основе того несказанного облегчения, которое мы испытываем, чешась, пишет «Популярная механика».

С помощью функционального магнитного резонанса авторы проанализировали активность различных зон мозга во время почесывания. В испытании участвовало 13 здоровых людей, голени которых почесывали мягкой щеткой. Исследование показало, что почесывание подавляло активность передней и задней поясных извилин коры головного мозга, связанных с восприятием боли и с воспоминаниями о ней. При этом, чем дольше человека почесывали, тем меньшая активность наблюдалась в этих зонах мозга.

Авторы сделали вывод о том, что, возможно, почесывание подавляет эмоциональные компоненты зуда и таким образом приносит облегчение. Однако каждое почесывание вызывает потребность в продлении этих ощущений — что нам знакомо и из собственного опыта. Оно повышает активность не только в болевом центре, но и в префронтальной коре, которая связана с проявлениями компульсивного поведения (навязчивых действий), что и объясняет непреодолимое желание продолжать чесать зудящее место.

С первого взгляда может показаться, что ученые тратят деньги и время на сущие пустяки. Однако хронический зуд, например, при кожных заболеваниях, — вещь весьма неприятная, и авторы подчеркивают, что понимание процессов, запускаемых почесыванием в мозге, поможет в лечении множества людей, в том числе больных экземой или пациентов, переносящих процедуру почечного диализа.