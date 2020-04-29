Медицина не для всех: где и кто лечит белорусских чиновников 26 29.04.2020, 9:33

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Иллюстрационное Фото: gvv-3.ru

Заболев коронавирусом, Лукашенко попадет в трехкомнатную VIP-палату площадью 100 квадратных метров.

Тысячи белорусов уже болеют коронавирусной инфекцией, десятки – лежат под аппаратами ИВЛ, сотни, к сожалению, не сумели пережить эпидемии. Болеют уже и игроки хоккейной команды Лукашенко. Тем временем правитель на карантин не уходит и не планирует, сообщает «Белсат».

Не связано ли это с исключительным врачебным обслуживанием президента?

«Есть позиция Лукашенко, что мы не боимся, мы утрем нос остальным. Что смертность в Беларуси будет не больше, а может и меньше по сравнению с теми странами, которые ввели жесткий карантин», – объясняет политолог Валерий Карбалевич.

Лукашенко также рискует заболеть, но при необходимости он будет лечиться в Республиканском клиническом медицинском центре управления делами Лукашенко. Центр находится в Ждановичах, открыли его в 2018 году. Лечиться там могут люди из специального «перечня». По словам главного врача Центра Ирины Абельской, это чиновники и те, кто готов платить за услуги медиков.

«Никаких ведомственных больниц быть не должно, никаких специальных, VIP для чиновников быть не должно. Они должны лечиться в таких же больницах, что и любой простой человек. Это обычная практика в любых нормальных странах», – отмечает врач Александр Уэльский.

На открытии правитель отметил: центр доступен обычным белорусам. Но активистка Наталья Горячко туда попасть не смогла.

«Позвонила туда, и сотрудница мне сказала, что я не смогу приобрести никаких услуг», – рассказала Наталья Горячко.

Через 10 минут разговора выяснилось: попасть в больницу возможно. Стоимость медицинского обслуживания на год – 2300 долларов. Но сначала нужно прийти на беседу к главврачу и получить справку из психоневрологического и наркологического диспансеров.

VIP-палата и оборудование стоимостью $ 2,5 млн

Во время правления Лукашенко его пресс-служба однажды сообщила о том, что правителю сделали плановую операцию на левом коленном суставе. И вроде больше серьезных проблем со здоровьем у белорусского диктатора нет. Однако нельзя забывать про 65-летний возраст и предрасположенность к определенным болезням.

«Это сахарный диабет, это ИБС, это сердечно-сосудистые заболевания, обменные процессы и так далее. Риски значительно выше в пожилом возрасте», – подчеркивает врач Александр Уэльский.

Лечить при необходимости Лукашенко будет Ирина Абельская, главный врач медцентра для диктатора. Ее родной брат, Андрей Постоялко, работает при сестре хирургом. Что касается оборудования, в центре есть специальный американский роботический комплекс. Робот, помогающий делать операции, стоил в 2017 году, во время закупки оборудования для клиники, около $ 2,5 млн. В 2018 году Абельская отметила: большинство оборудования центра не имеет аналогов в странах СНГ.

«Что касается медоборудования, да, медоборудование в этих клиниках всегда также отличалось от остальных клиник в лучшую сторону», – отмечает и врач Елена Терешкова.

VIP-палата Лукашенко – это трехкомнатный номер площадью 100 кв. м, две рабочие зоны для встреч, обставленные определенным образом, чтобы по ту сторону объектива никто не догадался, что президент в больнице. Есть в номере гардеробная и даже купальня.

Лукашенко говорит, что никогда в качестве пациента в центре не был. И все больше дает собственные советы, как лечиться при различных болезнях. От плоскостопия – военная служба, от алкоголизма – поле, от коронавируса – водка и баня.

«Любую информацию можно услышать от человека, который не знает, что говорит. Не его задача быть экспертом в медицине. Его задача – управлять страной при помощи компетентных людей», – комментирует советы президента врач Елена Терешкова.

Тем временем в Беларуси нет ни одного лимфолога. Из страны ежегодно за границу уезжают более 200 врачей. Лукашенко склоняет обычных белорусов к народным методам лечения, тогда как сам имеет доступ к исключительному обслуживанию.

А в Беларуси Ирина Абельская еще в 2016 году подчеркивала исключительность «лакшери-лечения» – клиенты клиники живут на 8 лет дольше тех, кто получает помощь в обычных отечественных учреждениях.

Преференции при этом не касаются детей и инвалидов. Их в центре, построенном на средства налогоплательщиков, даже за деньги просто не обслуживают.

Несмотря на VIP-палаты и оборудование, иногда высокопоставленные чиновники предпочитают не клинику Лукашенко, а зарубежный медицинский центр. Так, операцию на сердце в Российском институте клинической кардиологии делал Анатолий Рубинов. А Людмила Постоялко – экс-министр здравоохранения и по совместительству мать Ирины Абельской – летала на лечение в Германию и Австрию.