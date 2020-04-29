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Автомобили из «Назад в будущее» выставили на аукцион

  • 29.04.2020, 20:16
Автомобили из «Назад в будущее» выставили на аукцион
Фото: bringatrailer

Покупатель в подарок получит также летающий скейтборд, кроссовки с автоматической шнуровкой, и «газету будущего».

Два автомобиля из легендарной трилогии «Назад в будущее» выставлены на аукцион. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома Bring a Trailer, передает korrespondent.net.

Среди лотов появилось спортивное купе DeLorean DMC-12 и пикап Toyota Xtra Cab SR5. Первое авто сошло с конвейера в 1981 году, а пикап выпущен в 1985 году.

Купе имеет 5-ступенчатую механическую коробку передач. Пробег DeLorean составляет 6920 километров. На черном пикапе Toyota в фильмах ездил Марти МакФлай.

Кроме того, покупатель DeLorean в подарок получит летающий скейтборд, кроссовки с автоматической шнуровкой, и «газету будущего» 2015 года. А в комплекте с Toyota Xtra Cab идут водительские права Марти Макфлая, скейтборд 1980-х годов и старую видеокамеру.


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