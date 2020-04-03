The Times: Антарктида была влажной и болотистой, как Уэльс 3.04.2020, 8:31

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Ученые проанализировали ледяной керн, извлеченный с морского дна.

Когда Руаль Амундсен 14 декабря 1911 года первым в истории человечества достиг Южного полюса, вряд ли отважный исследователь задумывался о том, как выглядела эта местность 90 миллионов лет назад, пишет The Times (перевод — inosmi.ru).

Но теперь ученые выяснили, что в доисторическом прошлом Антарктида была умеренным и несколько заболоченным тропическим лесом со средней температурой около 12°С. Летом, говорят ученые, температура прогревалась до 19°С. Их выводы, опубликованные в журнале «Нейчер» (Nature), основаны на образцах почвы, которые, как они считают, относятся к середине мелового периода, то есть от 115 до 80 миллионов лет назад.

Как рассказывает команда ученых из Великобритании и Германии, анализ сохранившихся корней и других растительных остатков в почве показывает, что мир в то время был теплее, чем принято считать.

Представитель департамента наук о Земле и инженерных наук Имперского колледжа в Лондоне и соавтор исследования Тина ван де Флирдт (Tina van de Flierdt) сказала: «То, что этот лес возрастом 90 миллионов лет сохранился, — феномен исключительный, но еще удивительнее мир, который он в себе таит. Если так близко к Южному полюсу росли умеренные заболоченные тропические леса, — несмотря на месяцы темноты, — значит, климат был теплее, чем мы считали до этого».

Ученые проанализировали ледяной керн, извлеченный с морского дна близ ледников Пайн-айленд и Твейтс в западной Антарктиде. Они обнаружили хорошо сохранившуюся лесную почву, включая пыльцу растений, споры, густую сеть корней и остатки цветковых растений.

Палеоэколог из Университета Нортумбрии и другой соавтор исследования Ульрих Зальцманн (Ulrich Salzmann) сказал: «Многочисленные остатки растений говорят о том, что 93-83 миллиона лет назад побережье западной Антарктиды было болотистым ландшафтом, где росли умеренные тропические леса, похожие на те, что сейчас растут, скажем, на южном острове Новой Зеландии».

Чтобы лучше представить себе климат той эры, исследователи попытались смоделировать, какие условия подойдут обнаруженным растениям. Оказалось, летние температуры в районе 19 градусов, причем вода в реках и болотах прогревается до 20 градусов. По словам исследователей, количество и интенсивность осадков в западной Антарктиде были как в сегодняшнем Уэльсе.

К тому же из полученных данных следует, что уровень углекислого газа в атмосфере в середине мелового периода — общепризнанном веке динозавров — тоже был выше, чем считалось прежде.

Как сказал Геррит Ломанн (Gerrit Lohmann), специалист по моделированию климата из Института Альфреда Вегенера при Центре полярных и морских исследований им. Гельмгольца и еще один соавтор исследования: «До нашего исследования принято было считать, что глобальная концентрация углекислого газа в меловой период составляла примерно тысячу частей на миллион».

«Но по нашим модельным экспериментам выходит, что для достижения таких средних температур в Антакртиде требуются концентрации от 1 120 до 1 680 частей на миллион».

Исследователям еще предстоит выяснить, почему климат впоследствии остыл достаточно, чтобы образовались обширные ледовые щиты, типичные для Антарктиды.

«Наше моделирование климата удовлетворительного ответа пока не дает», — заключил профессор Ломанн.