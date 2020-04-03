закрыть
3 апреля 2020, пятница, 17:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В детском саду в Минске обнаружили COVID-19, но садик работает

11
  • 3.04.2020, 13:51
  • 8,149
В детском саду в Минске обнаружили COVID-19, но садик работает
Иллюстрационное фото

Учреждение находится на проспекте Газеты «Звезда».

Несмотря на то, что в одном из детских садов Минска нашли коронавирус, учреждение продолжает работать.

О том, что в детском саду №455, что на проспекте Газеты «Звезда» 12 обнаружен коронавирус у воспитательницы, корреспондентам belsat.eu сообщили читатели. По словам собеседника, несмотря на это, сад продолжает работать. Там запланирована только дезинфекция.

Журналисты обратились за комментарием в садик. Там им сначала подтвердили, что случай коронавируса у воспитательницы фиксировался и что сад до сих пор работает.

Но затем к телефону подбежала женщина, которая сказала, что сад не дает никакой информации и положила трубку.

Издание приводит текстовую запись разговора:

«По нашей информации, в вашем садике зарегистрирован случай коронавируса»

«Ну был такой»

«У воспитательницы, да?»

«Да»

«Но продолжает ли садик работать?»

«Ну да, функционирует»

«Алло. Никакой информации, ничего не даем»

Аудиозапись разговора есть в распоряжении belsat.eu.


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский