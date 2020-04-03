В детском саду в Минске обнаружили COVID-19, но садик работает

В детском саду в Минске обнаружили COVID-19, но садик работает11
- 3.04.2020, 13:51
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Учреждение находится на проспекте Газеты «Звезда».
Несмотря на то, что в одном из детских садов Минска нашли коронавирус, учреждение продолжает работать.
О том, что в детском саду №455, что на проспекте Газеты «Звезда» 12 обнаружен коронавирус у воспитательницы, корреспондентам belsat.eu сообщили читатели. По словам собеседника, несмотря на это, сад продолжает работать. Там запланирована только дезинфекция.
Журналисты обратились за комментарием в садик. Там им сначала подтвердили, что случай коронавируса у воспитательницы фиксировался и что сад до сих пор работает.
Но затем к телефону подбежала женщина, которая сказала, что сад не дает никакой информации и положила трубку.
Издание приводит текстовую запись разговора:
«По нашей информации, в вашем садике зарегистрирован случай коронавируса»
«Ну был такой»
«У воспитательницы, да?»
«Да»
«Но продолжает ли садик работать?»
«Ну да, функционирует»
«Алло. Никакой информации, ничего не даем»
Аудиозапись разговора есть в распоряжении belsat.eu.