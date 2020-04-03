закрыть
3 апреля 2020, пятница, 17:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Как не набрать лишний вес, сидя дома

5
  • 3.04.2020, 14:05
  • 2,345
Как не набрать лишний вес, сидя дома

Полезные советы и вкусные рецепты.

Когда единственное развлечение на самоизоляции — сериалы по телевизору и тревожные новостные сводки, возрастает соблазн заесть скуку и тревогу конфетами или чипсами. А частые вылазки к холодильнику оправдываются тем, что «нужно же куда-то ходить!», раз нормальные прогулки на свежем воздухе сведены к минимуму, пишет «Росбалт».

Как не набрать лишних килограммов на самоизоляции и поддержать свой иммунитет в условиях угрозы заражения коронавирусом?

Ничего лишнего

Самый простой совет — не закупаться в магазине «запрещенкой» и держаться подальше от полок со сладостями, снеками и выпечкой. Учитывая, что в эти неспокойные дни мы максимально ограничиваем выходы на улицу, по нескольку раз на день в магазин за вкусняшкой точно не побежишь.

А еще стоит сократить количество перекусов между основными приемами пищи. В день нужно есть не больше трех-четырех раз.

«Обратите внимание и на качество своих перекусов — например, фрукты лучше миксовать с орехами, и налегать следует только на низкоуглеводные варианты. Это цитрусовые, киви, сливы. А еще лучше — заменить их ягодами, — говорит врач-диетолог. — Отличным перекусом будет несладкий салат. Ингредиенты могут быть такими: тунец, яйцо, помидор, листья салата и оливковое масло».

Также обязательно стоит сытно завтракать — это поможет избежать голода в ближайшие пять часов. Завтрак нужен белково-жировой с включением сложных углеводов. Отлично подойдет каша с маслом + яйцо или каша + кусок рыбы или мяса.

Иммунитет без движения и солнца

В дни самоизоляции физическая активность сводится к нулю, однако двигаться все-таки можно — вспомните о старой-доброй зарядке и растяжке, тем более что в интернете полно видеоуроков по фитнесу. А еще можно затеять генеральную уборку — она утомляет не только морально, но и физически, а значит — отлично сжигает лишние калории.

Чтобы восполнить недостаток прогулок на свежем воздухе, стоит почаще проветривать квартиру и выходить на балкон.

«А чтобы компенсировать недостаток солнца, стоит принимать витамин D в таблетках — они дешевые и доступны во всех аптеках. Увы, в продуктах этого витамина мало — тот же дикий лосось достать крайне сложно», — говорит диетолог.

Чтобы лишний раз не перенапрягать иммунную систему, диетолог советует попробовать есть только один вид белка в день. К примеру, вы начали утро с яичницы — значит от индейки в обед и трески на ужин лучше воздержаться. А еще можно иногда заменять привычные чай и кофе травяным чаем с шиповником, богатым витамином С или с ромашкой, которая известна своим противовоспалительным эффектом.

«Можно начать употреблять витамин С в таблетках. Его принимают по принципу пирамиды — первый месяц 1000 мг, второй — 2000, третий — 1000 мг, — советует диетолог. — Адаптивные способности организма повышает и настойка элеутерококка. Ее стоит принимать по нисходящей схеме: первый день — 20 капель, второй — 18, потом 16, 14, 9, 8, 7, 5, 5. Схему можно повторять много раз, начиная сначала».

Что насчет COVID-19?

Рекомендации ВОЗ вы уже наверняка выучили: дистанция, мытье рук, влажная уборка помещения. Но как подготовить свой организм к возможной встрече с коварным вирусом? Известно, что COVID-19 попадает в организм не только через дыхательные пути, но и через желудочно-кишечный тракт. А значит, это главные зоны, которые необходимо защитить.

«Вирус внедряется в организм человека, используя рецепторы к ангиотензинпревращающему ферменту 2. Много этих рецепторов находится в кишечном эпителии. Поэтому необходимо защитить кишечник, — говорит диетолог. — Главное в этот период не употреблять алкоголь, так как он повреждает кишечный барьер. Что касается защиты дыхательных путей — не рекомендуется потреблять много сыра и других молочных продуктов, кроме сливочного масла. Они усиливают образование слизи и скопление мокроты».

Чтобы вирус не смог преодолеть желудочный барьер, необходимо обеспечить хорошую кислотность желудка. Для этого в блюдах нужно использовать яблочный уксус. Если нет гастрита и язвенных болезней, разводить уксус можно пить в разбавленном виде 1-4 раза в день — 1-2 чайные ложки на стакан воды. Кстати, яблочный уксус содержит пектин — пищевое волокно и сорбент, который способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, выводит токсины и вирусы.

«В рацион нужно также включить продукты, богатые цинком — они обладают иммуномодулирующим и противовирусным действием. Цинка много в устрицах, но в нынешних условиях его лучше его принимать в виде биологически активных добавок из аптеки. Полезен и витамин A, которого много в сливочном масле — он регулирует экспрессию генов и деление иммуноцитов — клеток иммунитета. А еще он хорошо восстанавливает слизистые оболочки, что важно, ведь вирус проникает через слизистые», — говорит диетолог.

Для защиты легких диетолог рекомендует использовать жиры — топленое масло, кокосовое масло, барсучий или свиной жир способствуют укреплению в легких такого вещества, как сурфактант. Он защищает легкие от проникновения вируса. Кокосовое масло также стоит взять на вооружение: оно содержит в составе лауриновую кислоту, которая обладает мощным противовирусным действием.

Карантинная кухня

Когда вам надоест поглощать вышеперечисленные продукты по отдельности, советуем приступить к приготовлению полноценных блюд.

«Можно сделать легкий салат: вареная свекла, соль, оливковое масло, смешанное с яблочным уксусом, чеснок и кинза. Чеснок, кстати — хороший иммуномодулятор и обладает противовирусным действием», — делится рецептом диетолог.

Хорошим вариантом станет квашеная капуста с клюквой — ягода мощный природный антисептик, а в капусте содержатся самые разные виды пробиотиков, что улучшает работу кишечника. Рецепт простой: нужно взять 5-литровую банку, насыпать в нее по 4 столовые ложки морской соли и сахара, чайную ложку куркумы (куркумин обладает противовирусным действием) и три лавровых листика. Налить в банку 3 литра кипяченой воды и набить ее нашинкованной капустой и морковкой (хватит одного кочана и 4 моркови). Накрыть марлей и оставить ферментироваться на 4 дня, периодически помешивая деревянной ложкой, чтобы выпустить газ.

Еще один салат в копилку: креветки, авокадо, салатные листья, помидоры, чеснок, соль, перец, зелень. В качестве заправки — яблочный уксус и оливковое масло. Как вы уже поняли, креветки здесь выступают источником йода, а сок лимона и яблочный уксус усиливают кислотность желудка.

На сладкое можно побаловать себя кунжутными печеньями. 175 граммов кунжута нужно обжарить на сковороде, смешать их с 50 граммами овсяных отрубей, яйцом, 50 граммами меда, добавить 75 граммов размягченного сливочного масла, чайную ложку разрыхлителя и соль. Выпекать шарики из теста в духовке нужно 20 минут при 180 градусах.

Очень просто испечь и кокосовые печенья. На медленном огне соедините в кастрюле 100 граммов кокосового масла и 100 граммов кокосового сахара. Через 2 минуты снимите массу с огня, добавьте 100 граммов кокосовой муки, ванильный экстракт и разрыхлитель. Обваляйте шарики в кокосовых стружках и запекайте в духовке 20 минут при 190 градусах.

«На самоизоляции свободного времени много, так что можно сварить себе свекольный квас, полезный и для иммунитета, и для микрофлоры. Для этого в двухлитровую банку нужно порезать кубиками 4 свеклы, посыпать их столовой ложкой морской соли, залить это все ¼ стакана рассола от квашеной капусты и водой. Через 7 дней квас будет готов. А еще можно сварить узвар — достаточно замочить сухофрукты на 15-20 минут, прокипятить их 2-3 минуты и оставить на ночь. В напитке много витаминов и микроэлементов — главное не добавлять туда сахар», — советует диетолог.

И напоследок: помните, что самоизоляция — это повод «замедлиться» и позаботиться о самом себе — возможно, именно этого вам не хватало в череде рутинных рабочих будней. Так почему бы не начать с правильного питания?


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский