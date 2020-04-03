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В Мексике из-за коронавируса остановили выпуск пива «Corona»

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  • 3.04.2020, 17:25
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В Мексике из-за коронавируса остановили выпуск пива «Corona»

В стране введено чрезвычайное положение.

Мексиканская компания — производитель марки пива «Corona» Grupo Model заявила о приостановке производства в связи с объявленными правительством страны чрезвычайными мерами по борьбе с коронавирусом, сообщает РБК.

«В это воскресенье компания завершит процесс приостановки производства и сбыта пива», — уточняется в сообщении. Компания принимает меры, чтобы снизить производство на заводах компании до минимума, который позволит избежать необратимого эффекта при его возобновлении в будущем.

Власти Мексики объявили 31 марта о введении чрезвычайного положения из-за угрозы коронавирусной инфекции, передает El Pais. Особые меры будут действовать до 30 апреля.


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