Европейский проект восстановил популяцию зубров в Румынии 3.04.2020, 20:49

Зубры жили на территории современной Румынии 30 тысяч лет назад.

С 2014 года в Южных Карпатах поселилось 80 зубров (известных также как европейские бизоны) – самых крупных европейских млекопитающих, пишет сайт euro-pulse.ru.

Зубры появились там благодаря европейскому проекту LIFE Bison. Его специалисты считают, что этого должно хватить для естественного поддержания популяции. Согласно их подсчетам, для этого нужны не меньше 60 особей, не связанных близкородственными связями.

Перед сотрудниками проекта стоит непростая задача следить за их благополучием зубров, выпущенных на волю из зоопарков и питомников, при этом не взаимодействуя с ними.

Чтобы зубр адаптировался на новом месте, необходимо следить за его поведением и, по возможности, диетой. Но создатели проекта стремятся как можно меньше вмешиваться в жизнь своих подопечных. Например, оставлять корм для зубров разрешается только в очень суровые зимы.

До сих пор сотрудники в основном следили за перемещениями зубров по GPS-датчикам, которые есть на каждом привезенном животном. Но спустя 5 лет после начала реинтеграции зубров в естественную среду появилось довольно много детенышей, которых без нужды не отлавливают – а значит, и датчики есть не у всех.

Чтобы следить за молодым поколением зубров, авторы проекта планируют установить больше камер на деревьях и перевалах, а также прибегают к помощи обученных волонтеров, которые ищут следы зубров и наблюдают за ними издалека.

Согласно археологическим свидетельствам, зубры жили в Южных Карпатах, на территории современной Румынии, как минимум 30 тысяч лет назад. Но примерно в 80-х годах XVIII века этих крупных копытных полностью истребили охотники.

Зубры занимают важное место в экосистеме: они частично вытаптывают подлесок, расчищая место для более крупных деревьев вместо мелких кустов.

Проект LIFE Bison реализуется при поддержке программы ЕС по защите окружающей среды LIFE.