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Народный карантин
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Количество зараженных коронавирусом в Украине превысило 1000 человек

  • 3.04.2020, 22:21
Количество зараженных коронавирусом в Украине превысило 1000 человек

В течение дня выявлено 130 новых случаев заболевания.

По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине зафиксировано 1072 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Минздрав Украины.

По состоянию на 10:00 было 942 случая. Таким образом в течение дня выявлено 130 новых случаев заболевания.

В МОЗ отмечают, что всего в Украине зафиксировано 27 летальных исходов от COVID-19 (утром было 23). В целом 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине, а 25 марта продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня в Украине ужесточили карантин. В ближайшее время ожидается пик заболеваемости.


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