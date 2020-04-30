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Жена умершего милиционера: У мужа не было хронических заболеваний, его организм убил коронавирус

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  • 30.04.2020, 7:57
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Жена умершего милиционера: У мужа не было хронических заболеваний, его организм убил коронавирус
Фото: ctv.by

Диагноз скончавшегося в минской клинике сотрудника МВД попытались скрыть.

46-летний здоровый мужчина без хронических заболеваний, не перенесший ни одной операции, заболел COVID-19. Врачи делали все возможное, но мужчина скончался, пишет kp.by.

Официальная причина смерти - якобы «инфекционный эндокардит». Но родные уверены, что главным образом жизнь мужчины забрал коронавирус. К журналистам обратился двоюродный брат Павла (имена героев рассказа изменены - ред.) Александр, с которым они вместе выросли и всю жизнь поддерживали отношения.

- Больно читать и слушать по телевизору, что от коронавируса умирают только пациенты с хроническими заболеваниями. Мой брат был здоров, и буквально за две недели его не стало, - с недоумением и грустью говорит Александр.

В легких было чисто, а рентген показал пневмонию

Павлу было всего 46 лет, он любил свою семью, работу, был ответственным человеком - как только в Беларуси люди стали болеть коронавирусом, старался соблюдать все правила: даже собаку семья выгуливала после 12 ночи.

- Каждый год мой муж проходил медкомиссию в поликлинике МВД. Он был здоров, не страдал хроническими заболеваниями. Паша никогда не жаловался. Если простужался, то один-два дня полежит - и на работу. Только 6 лет назад у него была левосторонняя верхнедолевая пневмония, - рассказывает вдова Светлана. - 8 апреля этого года он приехал домой после ночной смены и слег с температурой. Два дня она держалась на уровне 37,5 - 38, потом ночью подскочила до 39,5. Я дала ему таблетку ибупрофена, и температура упала до 36,8. Муж тогда еще переживал, что зря вызвали врача на дом. Но я понимала: что-то не так.

Основная причина смерти - инфекционный эндокардит. Но родные уверены, что жизнь мужчины забрал коронавирус. Фото носит иллюстративный характер.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Терапевт из ведомственной поликлиники осмотрела минчанина: в легких было чисто, но ему назначили антибиотики. На следующий день температура снова поднялась до 38,7.

- Мы вызвали скорую - Паша уже сам устал от ломоты в теле, ему было тяжело кашлять. В легких опять все было чисто, но нас отвезли в госпиталь. Там снимок показал левостороннюю нижнедолевую пневмонию и правостороннюю верхнедолевую пневмонию. Уровень насыщения артериальной крови кислородом (сатурация) был ниже нормы. Взяли мазок на COVID-19 и сказали, что, судя по снимкам, на 90% - это коронавирус. Но до получения результатов оставили в реанимации. Павел тогда испугался, но я успокоила: сказала, зато будет под наблюдением врачей. Через сутки коронавирус подтвердился. Мне позвонили и сказали, что переводят мужа в 4-ую больницу. Я помчалась в госпиталь, чтобы увидеть его, передать вещи, оставить мобильный телефон.

«Уверена, что в Беларуси смертность от коронавируса выше, чем по официальной статистике»

Супруга говорит, что мужчину из реанимации госпиталя перевели в обычную палату - там он провел около суток. К вечеру Павел почувствовал себе еще хуже - появилась сильная мокрота.

- Муж был в полузабытьи. Говорил, что ему очень тяжело дышать, что хочет спать и даже не может подняться с постели. Потом на мгновение ему стало лучше, и он даже сам мне позвонил. Говорил более бодрым голосом, спрашивал: «Ты чего плачешь? Думаешь, что я умру?» Я отвечала, что, конечно, нет, - не сдерживает слезы Светлана.

К сожалению, Павла не спасло ни подключение к ИВЛ и гемодиализу, ни переливание плазмы…

- Врачи старались спасти Пашу - делали все, что могли. Но у него началась полиорганная недостаточность - это когда каждый орган начинает страдать. На фоне всего этого образовался сепсис. Основной причиной смерти указали инфекционный эндокардит, сепсис, а коронавирус - сопутствующей. Но мой муж был здоровым человеком, за всю жизнь не было ни одной операции. Именно коронавирус и разрушил его организм. Поэтому уверена, что в Беларуси смертность от коронавируса выше, чем по официальной статистике.

Врачи старались спасти Павла – делали все, что могли, говорит вдова. Фото носит иллюстративный характер.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Светлана старается держаться, но скрывать слезы получается с трудом...

- Я до сих пор не верю, что Паши нет. Мне кажется, что он на работе - там муж пропадал сутками. Мы всю жизнь вместе: поженились, когда мне было 18 лет, а 18 апреля исполнилось 22 года со дня свадьбы. Растили двоих детей. Младшему сыну всего 9 лет… Сейчас мне нужно держаться ради детей.

«Перед тем, как уйти, муж мне приснился: улыбался - хотел попрощаться»

За это время у всей семьи взяли мазок на COVID-19. У Светланы два теста показали отрицательный результат, у младшего сына тоже не обнаружили коронавирус. Только у старшего сына тест оказался положительным.

- Удивительно, но мы с младшим сыном больше всего контактировали с Пашей. Можно сказать, жили одним дыханием. К счастью, у старшего сына вирус протекает бессимптомно: только иногда он кашляет.

Муж Светланы умер 26 апреля, кремировать Павла смогли только 28 апреля.

- Нам сказали, что однозначно возможна только кремация в закрытом гробу, а зайти попрощаться смогут три человека. Перед кремацией тела умерших с коронавирусом обеззараживают и кладут в черный пакет. Мне открыли этот пакет на пару секунд, чтобы я могла опознать мужа…

Светлану утешает только то, что супруг ушел из жизни, находясь в искусственной коме.

- Паша спал и даже не понял, что уходит. Но, перед тем как умереть, он мне приснился: во сне я была на кухне и играла с нашим младшим сыном, а он шел мимо по коридору и мне улыбался. Я тогда подорвалась с постели, а через час мне позвонили и сказали, что он умер. Он приходил попрощаться…

Перед тем, как уйти, Павел приснился своей жене. Во сне он улыбался. Фото носит иллюстративный характер.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

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