У хоккеиста команды Лукашенко ухудшилось состояние легких 1 30.04.2020, 15:49

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Дмитрий Мелешко

фото с сайта: tribuna.com

У Дмитрия Мелешко был диагностирован коронавирус.

Жена хоккеиста команды Лукашенко Дмитрия Мелешко, у которого был обнаружен коронавирус, рассказала о его состоянии, пишет hockey.by.

- Температуры у Димы уже четыре дня нет – и мы очень радовались этому. Думали, что скоро он уже выздоровеет. Но вчера ему сделали КТ (компьютерная томография – прим.), и у него ухудшилось состояние легких. Поэтому лечение продолжается, увеличили дозу антибиотика. Дней десять он еще точно будет лежать [в больнице], - сказала Надежда Мелешко.

На прошлой неделе у экс-хоккеиста сборной Беларуси Дмитрия Мелешко был обнаружен COVID-19. У семьи Мелешко коронавирус не обнаружен.