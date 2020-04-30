закрыть
30 апреля 2020, четверг, 16:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

У хоккеиста команды Лукашенко ухудшилось состояние легких

1
  • 30.04.2020, 15:49
  • 1,138
У хоккеиста команды Лукашенко ухудшилось состояние легких
Дмитрий Мелешко
фото с сайта: tribuna.com

У Дмитрия Мелешко был диагностирован коронавирус.

Жена хоккеиста команды Лукашенко Дмитрия Мелешко, у которого был обнаружен коронавирус, рассказала о его состоянии, пишет hockey.by.

- Температуры у Димы уже четыре дня нет – и мы очень радовались этому. Думали, что скоро он уже выздоровеет. Но вчера ему сделали КТ (компьютерная томография – прим.), и у него ухудшилось состояние легких. Поэтому лечение продолжается, увеличили дозу антибиотика. Дней десять он еще точно будет лежать [в больнице], - сказала Надежда Мелешко.

На прошлой неделе у экс-хоккеиста сборной Беларуси Дмитрия Мелешко был обнаружен COVID-19. У семьи Мелешко коронавирус не обнаружен.


популярное за неделю

Мнение

Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина
Иногда в дело вступает бульдозер
Иногда в дело вступает бульдозер Владимир Халип
«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников