Наедине с «парадом смерти» 14 Кирилл Василевский

30.04.2020, 17:25

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Фото: «Радыё Свабода»

Для Лукашенко дороже 17 резиденций, чем жизнь и здоровье белорусов.

Самые драгоценные союзники Лукашенко - Россия и Китай - отказались принимать участие в грядущем «параде смерти», который планируют провести в Минске 9 мая. Любитель военный мишуры и дешевого пафоса остался наедине со своими сумасбродными амбициями.

Не для того, например, в Китае, возводили больницы для больных Covid-2019 за пару недель или вводили драконовские карантинные меры в Ухане, чтобы спустя пару месяцев тешить больное сознание местечкового самодура на площадях в Минске.

Кстати, Китай, как и ряд некоторых стран продемонстрировал успешную операцию по подавлению вспышки коронавируса на своей огромной территории с полуторамиллиардным населением. Велосипед изобретать не пришлось. Строгий карантин, передовая медицина, средства защиты медперсонала и, в первую очередь, доведение до граждан информации о том, что вирус – не шутка, а серьезная угроза для жизни. Медикаментов и аппаратов ИВЛ оказалось достаточно вероятно потому, что в Поднебесной чиновником-коррупционерам грозит смертная казнь. Поэтому, как минимум, стыдно должно быть диктатору приглашать к себе на милитари-игрища китайцев.

Пандемия обнажила все несовершенства колхозной системы: показала нищие, обшарпанные больницы в глубинке, врачей в самодельных марлевых повязках, повсеместную нехватку СИЗ и нужду в помощи волонтеров и гуманитарных миссий. Куда проще говорить, что вируса у нас нет, чем признаться в том, что все народные деньги успешно прогуляны за 26 лет и карантин просто не на что вводить. Соврать Лукашенко гораздо проще, чем признаться в содеянных преступлениях и запросить международную помощь. Для него 17 резиденций куда дороже, чем жизнь и здоровье нации.

Пройдут месяцы, может год, мир оправится от эпидемии, начнет жить, как и прежде: бизнес-форумы, мировые-конференции, культурные мероприятия. Так начнет жить и Китай, который Лукашенко так любит называть своим «союзником». А вот пустят ли китайцы к себе поголовно инфицированных белорусов после победы над пандемией?

Кирилл Василевский, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»