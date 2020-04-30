Еще в одном минском колледже обнаружен COVID-19

Еще в одном минском колледже обнаружен COVID-192
- 30.04.2020, 21:20
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Группу отправили на самоизоляцию.
Читатели сообщают об обнаружении коронавируса в Минском государственном профессионально-техническом колледже монтажных и подъёмно-транспортных работ
«Племянник учится в Минском государственном профессионально-технический колледже монтажных и подъёмно-транспортных работ. Группу №68 отправили на самоизоляцию, так как они являются контактами первого уровня. Один из учащихся заболел", - пишет читатель телеграм-канала «Баста!».
Мы связались с администрацией колледжа, однако сообщить подробности нам отказались.
«Мы не дадим вам такую информацию», - сказала сотрудница колледжа.
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