Еще в одном минском колледже обнаружен COVID-19 2 30.04.2020, 21:20

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фото: яндекс карты

Группу отправили на самоизоляцию.

Читатели сообщают об обнаружении коронавируса в Минском государственном профессионально-техническом колледже монтажных и подъёмно-транспортных работ

«Племянник учится в Минском государственном профессионально-технический колледже монтажных и подъёмно-транспортных работ. Группу №68 отправили на самоизоляцию, так как они являются контактами первого уровня. Один из учащихся заболел", - пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

Мы связались с администрацией колледжа, однако сообщить подробности нам отказались.

«Мы не дадим вам такую информацию», - сказала сотрудница колледжа.

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