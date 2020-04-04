Из-за коронавируса в Барановичах госпитализированы 34 человека 4.04.2020, 10:46

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Фото: tut.by

Еще почти 800 человек находятся под наблюдением в амбулаторных условиях.

Такие данные обнародовал Барановичский зональный Центр гигиены и эпидемиологии.

По состоянию на 8 часов утра 3 апреля в инфекционном отделении УЗ «Барановичская городская больница» находятся 14 человек, в изоляторе кожвендиспансера УЗ «Барановичская центральная поликлиника» – 20 человек, сообщает Барановичский зональный ЦГиЭ.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 783 человека.

Всего в Брестской области по состоянию на 3 апреля с признаками ОРИ были госпитализированы в стационары 105 человек. Это люди, прибывшие из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, а также бывшие в контакте с заболевшими COVID-19. Под медицинским наблюдением на дому находятся 3,5 тысячи человек, сообщает сайт Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

При этом на вчерашнее утро COVID-19 на территории Брестской области был подтвержден только у одного человека – жителя Столинского района. Он находится в инфекционном отделении УЗ «Брестская областная клиническая больница». В то же время местные жители жаловались в соцсетях, что тесты на коронавирус не делают даже откровенно больным cо ссылкой на «не те симптомы».