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Белорусская валютно-фондовая биржа выплатит акционерам по одной копейке за акцию

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  • 4.04.2020, 11:25
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Белорусская валютно-фондовая биржа выплатит акционерам по одной копейке за акцию

Таковы размеры дивидендов.

Общее собрание акционеров Белорусской валютно-фондовой биржи приняло решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год, сообщает officelife.media.

Решено, что биржа выплатит по 1 копейке на 1 простую акцию.

Таким образом, на выплату дивидендов БВФБ направит 409 тыс. рублей.

Срок выплаты дивидендов определен до 22 апреля.

Напомним, что основным акционером БВФБ является государство, которому принадлежит 99,9% всех акций. У банков и других юрлиц — менее 0,1% акций.


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